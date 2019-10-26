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الرئيس المنتخب يبحث مع أحزاب تونسية تصوراتها للحكومة المقبلة

الرئيس المنتخب يبحث مع أحزاب تونسية تصوراتها للحكومة المقبلة
الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد
رام الله - دنيا الوطن
بحث الرئيس التونسي، قيس سعيد، مع أحزاب فائزة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة، تصورات ومقترحات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

جاء ذلك في لقاءات أجراها الرئيس الجديد، مع قادة خمسة أحزاب في قصر قرطاج، السبت والجمعة، بحسب بيانات منفصلة صادرة عن الرئاسة التونسية.

وأكد سعيد، خلال اللقاءات، على ضرورة الالتزام بمقتضيات الدستور ومعيار الكفاءة لا المحاصصة في تكوين الحكومة القادمة.

وقال، إن "الحكومة ستكون مسؤولة أمام مجلس نوّاب الشعب (البرلمان) عن تطبيق برنامج يهدف إلى تحقيق آمال التونسيين في الشغل والكرامة الوطنيّة"، كما نقلت وكالة (الأناضول).

والأربعاء الماضي، أدّى الرئيس المنتخب قيس سعيد، اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب.

ونقل بيان للرئاسة التونسية، عن زهير المغزاوي، أمين عام حركة الشعب (قومي/ ناصري)، تأكيده، عقب اجتماعه مع سعيد، أنه قدم للأخير تصورات حركته لمستقبل الحكم، ومقاربة حول المُشاورات الجارية لتكوين الحكومة.

من جانبه، قال النّاطق باسم ائتلاف الكرامة (ثوري) سيف الدين مخلوف، إن اللقاء مع الرئيس، السبت، مثّل مناسبة لتَبادل وجهات النظر في عديد المحاور المتعلقة بالمشاورات الجارية حول تكوين الحكومة، وسبل الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف الثورة.

وخلال لقائه مع أمين عام حركة "تحيا تونس" سليم العزابي، أكد الأخير أن اللقاء مثّل مناسبة للتأكيد على دعم حزبه للرئيس ولكل المبادرات التي من شأنها إنجاح الانتقال الاقتصادي والاجتماعي وتحسين الحياة اليومية للتونسيين، وإيجاد حلول لمشاكلهم، مع التشديد على ضرورة طي صفحة الانتخابات وتوحيد جهود الجميع لمجابهة صعوبات المرحلة الراهنة.

بدوره، أفاد أمين عام حزب التيار الديمقراطي (وسطي اجتماعي) محمد عبّو، أن لقاءه مع رئيس الجمهورية، الجمعة، مثّل مناسبة أكّد فيها الأخير تصوّراته المتعلّقة باحترام الدستور وحماية الحقوق والحريات.

وقدّم أمين عام التيّار الديمقراطي مقترحات الحزب للمرحلة القادمة، مشدّدا على مساندته لرئيس الجمهورية، وفق بيان للرئاسة التونسية.

في السياق نفسه، أكّد رئيس حزب "قلب تونس" (ليبرالي) نبيل القروي، دعم حزبه لرئيس الجمهورية وكل المبادرات التي تخدم الصالح العام.

وعبّر القروي عن أمله في أن تكون العهدة الرئاسية الجديدة ناجحة اقتصاديّا واجتماعيّا، وأن يتمّ التسريع بتكوين حكومة جديدة مدعومة بأكبر ائتلاف سياسي ممكن لمواجهة تحديات المرحلة القادمة.

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