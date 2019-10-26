شركة "كهرباء غزة" توجه دعوة للمواطنين والصحفيين والنشطاء بشأن "نقل الأخبار"

فني في شركة الكهرباء - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

دعت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، المواطنين عامة والصحفيين، وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة، لضرورة توخي الدقة والموضوعية، عند نقل الأخبار المتعلقة بأي قضية عن موضوع الكهرباء، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والمعلومة.



وقالت الشركة عبر صفحتها على (فيسبوك): إنه لوحظ في الآونة الأخيرة، أن بعض المواقع تقوم بنشر معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة أو معلومات مجتزأة وغير دقيقة، بقصد أو بغير قصد، وهو الأمر الذي يؤدي إلى كثير من اللغط وإرباك عمل الشركة، وإعاقة قيامها بواجباتها في هذه الأوقات الدقيقة.



وأعربت الشركة عن أملها بأن تتم الاستجابة لتلك الدعوات حفاظاً على المصداقية ومحاربة للإشاعات، ومساهمة في الجهد الوطني الهادف لخدمة المواطنين.



وأشارت إلى أنها وطواقمها الميدانية، تعمل على مدار الساعة لضمان وصول التيار الكهربائي بمأمونية عالية واستقرار تام، وهي على جهوزية تامة للتعامل في كافة الظروف والميادين.



من جهة أخرى، أكدت الشركة أن خط "جباليا" المغذي لأجزاء من محافظة الشمال، ما زال متعطلاً من داخل أراضي عام 48، وقد أكدت الجهات المختصة بالتواصل، أن طواقم شركة الكهرباء الإسرائيلية، ما زالت تعمل على إصلاح العطل، والشركة تتابع عن كثب آخر التطورات؛ لضمان عودة الخط للعمل بأسرع وقت.