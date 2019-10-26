عربي

توضيح من الجيش اللبناني بشأن حادثة إطلاق نار على متظاهرين في "البداوي"

توضيح من الجيش اللبناني بشأن حادثة إطلاق نار على متظاهرين في "البداوي"
رام الله - دنيا الوطن
قالت قيادة الجيش اللبناني اليوم السبت: إن إطلاق النار في منطقة البداوي بمدينة طرابلس شمالي البلاد، جاء بعد "إشكال" بين متظاهرين اعتصموا في الطريق ومواطنين حاولوا اجتيازه بسياراتهم؛ ما استدعى تدخل الجيش.

جاء ذلك في بيان لقيادة الجيش، بعد وقت قصير من إصابة سبعة متظاهرين، أحدهم بالرصاص الحي، لدى محاولة الجيش فتح طريق بمنطقة البداوي شمالي مدينة طرابلس، حسب إعلام محلي.

وأضافت قيادة الجيش في بيانها "تدخّلت قوة من الجيش لفض الإشكال فتعرّضت للرشق بالحجارة وللرمي بالمفرقعات النارية ما أوقع خمس إصابات في صفوف عناصرها".

وأردفت: "عمدت القوة إلى إطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريق المواطنين، واضطرت لاحقا بسبب تطور الإشكال إلى إطلاق النار في الهواء والرصاص المطاطي حيث أصيب عدد من المواطنين بجروح".

وقالت إن "الجيش استقدم تعزيزات أمنية إلى المنطقة وأعاد الوضع إلى ما كان عليه، وفتح تحقيقا بالموضوع"، كما نقلت وكالة (الأناضول).

وأظهر مقطعان مصوران بثتهما قناة (أل بي سي) المحلية شخصين أصيبا على مستوى الرأس خلال اشتباك بالأيدي مع عناصر من الجيش في منطقة البداوي، السبت، فيما أصيب ثالث بعيار ناري في البطن.

ولاحقا، قالت القناة ذاتها إن سبعة متظاهرين سقطوا خلال المواجهات مع عناصر الجيش، نقل خمسة منهم إلى المستشفى الإسلامي بطرابلس، دون تحديد طبيعة إصاباتهم.

أخبار ذات صلة

الرئيس المنتخب يبحث مع أحزاب تونسية تصوراتها للحكومة المقبلة

الرئيس المنتخب يبحث مع أحزاب تونسية تصوراتها للحكومة المقبلة

مصر: التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية تقوم على الأسس والمرجعيات الدولية

مصر: التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية تقوم على الأسس والمرجعيات الدولية

الصفدي: لن تنعم منطقتنا بالسلام الشامل والدائم دون زوال الاحتلال

الصفدي: لن تنعم منطقتنا بالسلام الشامل والدائم دون زوال الاحتلال

63 قتيلاً خلال يومين بعد تجدد الاحتجاجات في العراق

63 قتيلاً خلال يومين بعد تجدد الاحتجاجات في العراق

عفو ملكي سعودي عن العسكريين المدعى عليهم الموجودين داخل اليمن وعلى الحدود

عفو ملكي سعودي عن العسكريين المدعى عليهم الموجودين داخل اليمن وعلى الحدود

شاهد: أبرز المعلومات عن إعصار (ميديكين) الهائل الذي يقترب من ضرب مصر

شاهد: أبرز المعلومات عن إعصار (ميديكين) الهائل الذي يقترب من ضرب مصر

لبنان: رسالة مؤثرة من كلودين عون إلى والدها الرئيس

لبنان: رسالة مؤثرة من كلودين عون إلى والدها الرئيس

شاهد: السيسي يُعلن حالة الطوارئ بمصر لثلاثة أشهر جديدة

شاهد: السيسي يُعلن حالة الطوارئ بمصر لثلاثة أشهر جديدة

التعليقات

الدنيا حكايات

مصر في خطر

مصر في خطر

شؤون فلسطينية

إصابة ثلاثة مواطنين بحادث سير في طريق واد النار

إصابة ثلاثة مواطنين بحادث سير في طريق واد النار

وزير الخارجية: لن ننكسر ولن نستسلم للابتزاز السياسي أو المالي

وزير الخارجية: لن ننكسر ولن نستسلم للابتزاز السياسي أو المالي

مستوطنون يقطعون 25 شجرة زيتون مُعمرة في نحالين غرب بيت لحم

مستوطنون يقطعون 25 شجرة زيتون مُعمرة في نحالين غرب بيت لحم

المالكي ونظيره الكويتي يتفقان على تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين

المالكي ونظيره الكويتي يتفقان على تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين

&#34;الإذاعة والتلفزيون&#34; تدين اعتداء الاحتلال على الطواقم الصحفية في الأغوار

"الإذاعة والتلفزيون" تدين اعتداء الاحتلال على الطواقم الصحفية في الأغوار

وزير الزراعة: لا نقص باللحوم ولا ارتفاع على أسعارها ولن نسمح بالاحتكار

وزير الزراعة: لا نقص باللحوم ولا ارتفاع على أسعارها ولن نسمح بالاحتكار

محافظة الخليل تحتضن اليوم المفتوح ضمن فعاليات أكتوبر الوردي لمكافحة سرطان الثدي

محافظة الخليل تحتضن اليوم المفتوح ضمن فعاليات أكتوبر الوردي لمكافحة سرطان الثدي

فتح: ما جرى ببلدية رفح يُشكل اغتصاباً لحقوق المواطنين باختيار ممثليهم بالانتخابات

فتح: ما جرى ببلدية رفح يُشكل اغتصاباً لحقوق المواطنين باختيار ممثليهم بالانتخابات

منوعات

النجمة مي حريري تتعرّض للسرقة وتحذّر

النجمة مي حريري تتعرّض للسرقة وتحذّر

بعد فقدان جزء من وزنها.. أحلام تستعرض رشاقتها بـ &#34;سالوبيت جينز&#34;

بعد فقدان جزء من وزنها.. أحلام تستعرض رشاقتها بـ "سالوبيت جينز"

شاهد فرحة جويل ماردينيان بأول كلمة ينطقها طفلها بالتبني

شاهد فرحة جويل ماردينيان بأول كلمة ينطقها طفلها بالتبني

بعد عودة حلا شيحا.. هل تعود حنان الترك إلى التمثيل؟

بعد عودة حلا شيحا.. هل تعود حنان الترك إلى التمثيل؟

&#34;اتحولت لوفاء الكيلاني&#34;.. صورة منى زكي تخطف أنظار رواد السوشيال

"اتحولت لوفاء الكيلاني".. صورة منى زكي تخطف أنظار رواد السوشيال

بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنان قاسم الدالي

بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنان قاسم الدالي

صدمة لجمهورها.. فنانة لبنانية تنام في الشارع وتصرخ بطريقة غريبة

صدمة لجمهورها.. فنانة لبنانية تنام في الشارع وتصرخ بطريقة غريبة

طبيبة تجميل تعتدي على ممثلة شهيرة داخل عيادتها.. والأخيرة توثق المشهد

طبيبة تجميل تعتدي على ممثلة شهيرة داخل عيادتها.. والأخيرة توثق المشهد

استجواب مغني الراب الأمريكي إمينيم بسبب إيفانكا ترامب

استجواب مغني الراب الأمريكي إمينيم بسبب إيفانكا ترامب

انتحار الفنان التونسي الشعبي &#34;الشاب سمير&#34;

انتحار الفنان التونسي الشعبي "الشاب سمير"

عربي

الرئيس المنتخب يبحث مع أحزاب تونسية تصوراتها للحكومة المقبلة

الرئيس المنتخب يبحث مع أحزاب تونسية تصوراتها للحكومة المقبلة

توضيح من الجيش اللبناني بشأن حادثة إطلاق نار على متظاهرين في &#34;البداوي&#34;

توضيح من الجيش اللبناني بشأن حادثة إطلاق نار على متظاهرين في "البداوي"

الصفدي: لن تنعم منطقتنا بالسلام الشامل والدائم دون زوال الاحتلال

الصفدي: لن تنعم منطقتنا بالسلام الشامل والدائم دون زوال الاحتلال

عفو ملكي سعودي عن العسكريين المدعى عليهم الموجودين داخل اليمن وعلى الحدود

عفو ملكي سعودي عن العسكريين المدعى عليهم الموجودين داخل اليمن وعلى الحدود