توضيح من الجيش اللبناني بشأن حادثة إطلاق نار على متظاهرين في "البداوي"

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رام الله - دنيا الوطن

قالت قيادة الجيش اللبناني اليوم السبت: إن إطلاق النار في منطقة البداوي بمدينة طرابلس شمالي البلاد، جاء بعد "إشكال" بين متظاهرين اعتصموا في الطريق ومواطنين حاولوا اجتيازه بسياراتهم؛ ما استدعى تدخل الجيش.



جاء ذلك في بيان لقيادة الجيش، بعد وقت قصير من إصابة سبعة متظاهرين، أحدهم بالرصاص الحي، لدى محاولة الجيش فتح طريق بمنطقة البداوي شمالي مدينة طرابلس، حسب إعلام محلي.



وأضافت قيادة الجيش في بيانها "تدخّلت قوة من الجيش لفض الإشكال فتعرّضت للرشق بالحجارة وللرمي بالمفرقعات النارية ما أوقع خمس إصابات في صفوف عناصرها".



وأردفت: "عمدت القوة إلى إطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريق المواطنين، واضطرت لاحقا بسبب تطور الإشكال إلى إطلاق النار في الهواء والرصاص المطاطي حيث أصيب عدد من المواطنين بجروح".



وقالت إن "الجيش استقدم تعزيزات أمنية إلى المنطقة وأعاد الوضع إلى ما كان عليه، وفتح تحقيقا بالموضوع"، كما نقلت وكالة (الأناضول).



وأظهر مقطعان مصوران بثتهما قناة (أل بي سي) المحلية شخصين أصيبا على مستوى الرأس خلال اشتباك بالأيدي مع عناصر من الجيش في منطقة البداوي، السبت، فيما أصيب ثالث بعيار ناري في البطن.



ولاحقا، قالت القناة ذاتها إن سبعة متظاهرين سقطوا خلال المواجهات مع عناصر الجيش، نقل خمسة منهم إلى المستشفى الإسلامي بطرابلس، دون تحديد طبيعة إصاباتهم.