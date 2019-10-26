مصر: التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية تقوم على الأسس والمرجعيات الدولية

وزير الخارجية المصري

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رام الله - دنيا الوطن

جددت جمهورية مصر العربية، أهمية التوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، تقوم على الأسس والمرجعيات الدولية، تكون مبادرة السلام العربية أساسها.



وشدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال القمة الـ 18 لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز المنعقدة حالياً في العاصمة الأذربيجانية، باكو، على ضرورة البدء الفوري في العملية السياسية، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، قال: إن حركة "عدم الانحياز" وقفت ضد الاستعمار ورفضته شراً وظلماً وعدواناً واستباحة لحق الشعوب في الحرية وتقرير المصير، بيد أن الاستعمار الإسرائيلي لدولة فلسطين ما يزال ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني، ويهدد الأمن والسلم الدوليين، ويجب أن تقف حركتنا في وجه هذا الاحتلال الغاشم، وتطلق فعلاً حقيقياً، ينهي هذا الشر، وهذا الباطل.



وأضاف خلال كلمته في أعمال القمة الـ 18 لدول "عدم الانحياز" المنعقدة في العاصمة الأذربيجانيَّة، باكو، "اختار الفلسطينيون وكل العرب السلام، واختارت إسرائيل أن تمعن في احتلالها اللاشرعي واللاقانوني واللاإنساني، لذلك يستمر الصراع، ولن تنعم منطقتنا بالسلام الشامل والدائم من دون زوال الاحتلال، وحل الصراع على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.