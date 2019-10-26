تطورات حالة الطقس: استمرار هطول الأمطار وعواصف رعدية قرب السواحل الشمالية

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 22-15 21-15 20-14 بيت لحم 22-15 21-15 20-14 رام الله والبيرة 21-14 20-14 19-13 طولكرم 27-18 26-18 25-17 نابلس 23-16 22-16 21-15 قلقيلية 27-18 26-18 25-17 جنين 26-17 25-17 24-17 سلفيت 22-15 21-15 20-14 طوباس 26-17 25-17 24-17 روابي 23-16 22-16 21-15 الخليل 21-14 20-14 19-13 غزه 26-19 25-19 24-18 أريحا 31-20 30-20 29-19 خانيونس 26-19 25-19 24-18 الأغوار الشمالية 29-19 28-18 27-17 رفح 27-18 26-18 25-17

وقال الراصد الجوي، ليث العلامي في صفحته على (فيسبوك): إن ذلك سيترافق بعواصف رعدية قرب السواحل الشمالية، نواحي قلقيلية وطولكرم، و"يافا" في أراضي عام 48.وأضاف: أن أمطاراً ستشهدها محافظات الضفة الخليل وبيت لحم والقدس ورام الله.ووفق دائرة الأرصاد الجوية، يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق، ولايطرأ تغير يذكر درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.هذه الليلة يكون الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية، وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار فوق معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الإثنين، يكون الجو بارداً نسبياً إلى بارد في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود أربع درجات مئوية، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، يكون الجو بارداً نسبياً إلى بارد في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، وتبقى الفرصه مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الأربعاء، يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خاصة اليوم الاحد من خطر:1- تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.2- شدة سرعة الرياح. 3-خطر الانزلاق على الطرقات 4- تدني مدى الرؤيا الافقية .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي