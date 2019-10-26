شؤون فلسطينية

إصابة ثلاثة مواطنين بحادث سير في طريق واد النار

إصابة ثلاثة مواطنين بحادث سير في طريق واد النار
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب ثلاثة مواطنين، مساء اليوم السبت، في حادث سير وقع على طريق واد النار الواصل بين شمال وجنوب الضفة الغربية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها قدمت الإسعاف الأولي لثلاثة مصبين في حادث سير على طريق واد النار، وتم نقلهم إلى المستشفى، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

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