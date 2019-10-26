63 قتيلاً خلال يومين بعد تجدد الاحتجاجات في العراق

أكدت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، مساء اليوم السبت، أن عدد القتلى الذي سقطوا في الاحتجاجات منذ أمس، وصل إلى 63 قتيلا.



وقالت المفوضية، في بيان: إن 63 عراقياً قتلوا في مختلف المحافظات خلال الاحتجاجات على مدار يومين، للمطالبة بمحاربة الفساد وتحسين الخدمات.



وذكر البيان أن القتلى سقطوا في محافظات بغداد، وميسان، وذي قار، والبصرة، والمثنى، والديوانية، وبابل، وأشار إلى إصابة 2595​​​ شخصا بين المدنيين والعسكريين، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأكدت المفوضية أن الاحتجاجات شهدت "حرق وإلحاق الأضرار بـ 83 مبنى حكوميا ومقرات حزبية في محافظات "الديوانية" ،"ميسان"، "واسط"، "ذي قار"، "البصرة"، "المثىنى"، "بابل"، و"كربلاء".



رام الله - دنيا الوطن