العوض: تعيين رئيس جديد لبلدية رفح يُمثل انتهاكًا لحق المواطنين بالانتخاب
رام الله - دنيا الوطن
علّق عضو المكتب السياسي لحزب (الشعب) الفلسطيني، وليد العوض، على تعيين رئيس جديد لبلدية رفح من قبل حرك حماس.
علّق عضو المكتب السياسي لحزب (الشعب) الفلسطيني، وليد العوض، على تعيين رئيس جديد لبلدية رفح من قبل حرك حماس.
وقال عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "إن تعيين رئيس وأعضاء مجلس بلدي لمدينة رفح من قبل سلطة الأمر الواقع بقيادة حركة حماس في قطاع غزة، يمثل انتهاكًا لحق المواطنين في انتخاب مجالسهم البلدية لإدارة شؤونهم الحياتية".
وأضاف: الانتخابات البلدية، هي الطريق الذي لا يجوز الهروب منه تحت أي اعتبار.
وكان صبحي أبو رضوان، رئيس بلدية رفح، أعلن أنه وكافة أعضاء البلدية، قدموا اليوم السبت، استقالاتهم إلى وزارة الحكم المحلي في قطاع غزة.
وتم اختيار الدكتور أنور حمدان الشاعر، ليتولى منصب رئاسة البلدية، لافتاً إلى أنه يُنتظر تنصيبه بشكل رسمي من قبل وزارة الحكم المحلي بقطاع غزة.
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