العوض: تعيين رئيس جديد لبلدية رفح يُمثل انتهاكًا لحق المواطنين بالانتخاب

وأضاف: الانتخابات البلدية، هي الطريق الذي لا يجوز الهروب منه تحت أي اعتبار.

وكان صبحي أبو رضوان، رئيس بلدية رفح، أعلن أنه وكافة أعضاء البلدية، قدموا اليوم السبت، استقالاتهم إلى وزارة الحكم المحلي في قطاع غزة.



