المرور تُصدر إرشادات من أجل قيادة آمنة أثناء المطر
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة، مجموعة من الإرشادات؛ لتجنب أضرار المنخفض الجوي، تحت وسم (#شتاء_أمن)، وكانت على النحو التالي:
1- احرص على تفقد سيارتك، والتأكد من جاهزيتها، وافحص ماسحات الزجاج، وتأكد من أنها سليمة، وتعمل بشكل جيد.
2- افحص جهاز إزالة الانجماد لضمان عدم تكاثف بخار الماء على الزجاج.
3- افحص الإطارات، وتأكد من أن ضغط الهواء داخلها عند الحد المطلوب.
4- عند هطول الأمطار، أشعل الأنوار الأمامية المنخفضة أثناء القيادة، ولا تشعل الأنوار التحذيرية الوامضة.
5- خفض السرعة عند هطول الأمطار، فسيارتك تحتاج لمسافة توقف تزيد على ثلاثة أضعاف الوقت اللازم للقيادة في الأحوال العادية.
6- احتفظ بمسافة زمنية قدرها ستة إلى ثمانية ثوان بينك وبين السيارة التي أمامك.
7- لا تضغط على الفرامل إذا انزلقت سيارتك، ارفع قدمك عن دواسة البنزين برفق ووجه عجلة القيادة باتجاه الانزلاق.
8- افحص الفرامل، وكن أكثر حذراً عند تجاوز السيارات الأخرى لأن الطقس الغائم والممطر يضعف مدى الرؤية.
9- إذا كانت القيادة تشكل خطراً، أخرج عن الطريق، وتوقف بعيداً عن حركة المرور، وأشعل الأنوار التحذيرية الوامضة.
نشرت الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة، مجموعة من الإرشادات؛ لتجنب أضرار المنخفض الجوي، تحت وسم (#شتاء_أمن)، وكانت على النحو التالي:
1- احرص على تفقد سيارتك، والتأكد من جاهزيتها، وافحص ماسحات الزجاج، وتأكد من أنها سليمة، وتعمل بشكل جيد.
2- افحص جهاز إزالة الانجماد لضمان عدم تكاثف بخار الماء على الزجاج.
3- افحص الإطارات، وتأكد من أن ضغط الهواء داخلها عند الحد المطلوب.
4- عند هطول الأمطار، أشعل الأنوار الأمامية المنخفضة أثناء القيادة، ولا تشعل الأنوار التحذيرية الوامضة.
5- خفض السرعة عند هطول الأمطار، فسيارتك تحتاج لمسافة توقف تزيد على ثلاثة أضعاف الوقت اللازم للقيادة في الأحوال العادية.
6- احتفظ بمسافة زمنية قدرها ستة إلى ثمانية ثوان بينك وبين السيارة التي أمامك.
7- لا تضغط على الفرامل إذا انزلقت سيارتك، ارفع قدمك عن دواسة البنزين برفق ووجه عجلة القيادة باتجاه الانزلاق.
8- افحص الفرامل، وكن أكثر حذراً عند تجاوز السيارات الأخرى لأن الطقس الغائم والممطر يضعف مدى الرؤية.
9- إذا كانت القيادة تشكل خطراً، أخرج عن الطريق، وتوقف بعيداً عن حركة المرور، وأشعل الأنوار التحذيرية الوامضة.
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