المرور تُصدر إرشادات من أجل قيادة آمنة أثناء المطر



1- احرص على تفقد سيارتك، والتأكد من جاهزيتها، وافحص ماسحات الزجاج، وتأكد من أنها سليمة، وتعمل بشكل جيد.



2- افحص جهاز إزالة الانجماد لضمان عدم تكاثف بخار الماء على الزجاج.



3- افحص الإطارات، وتأكد من أن ضغط الهواء داخلها عند الحد المطلوب.



4- عند هطول الأمطار، أشعل الأنوار الأمامية المنخفضة أثناء القيادة، ولا تشعل الأنوار التحذيرية الوامضة.



5- خفض السرعة عند هطول الأمطار، فسيارتك تحتاج لمسافة توقف تزيد على ثلاثة أضعاف الوقت اللازم للقيادة في الأحوال العادية.



6- احتفظ بمسافة زمنية قدرها ستة إلى ثمانية ثوان بينك وبين السيارة التي أمامك.



7- لا تضغط على الفرامل إذا انزلقت سيارتك، ارفع قدمك عن دواسة البنزين برفق ووجه عجلة القيادة باتجاه الانزلاق.



8- افحص الفرامل، وكن أكثر حذراً عند تجاوز السيارات الأخرى لأن الطقس الغائم والممطر يضعف مدى الرؤية.



9- إذا كانت القيادة تشكل خطراً، أخرج عن الطريق، وتوقف بعيداً عن حركة المرور، وأشعل الأنوار التحذيرية الوامضة.

رام الله - دنيا الوطننشرت الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة، مجموعة من الإرشادات؛ لتجنب أضرار المنخفض الجوي، تحت وسم (#شتاء_أمن)، وكانت على النحو التالي: