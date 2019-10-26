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عفو ملكي سعودي عن العسكريين المدعى عليهم الموجودين داخل اليمن وعلى الحدود

عفو ملكي سعودي عن العسكريين المدعى عليهم الموجودين داخل اليمن وعلى الحدود
صور تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة "عكاظ "السعودية، إن توجيهات ملكية صدرت بالعفو عن المدعى عليهم من الجنود المرابطين على الحد الجنوبي، والموجودين داخل اليمن، من القوات الجوية والبحرية ومراكز العمليات.

وأضافت الصحيفة، "أن العفو يشمل جميع الجرائم التي وقعت قبل صدوره، عدا الحدود الشرعية، والجرائم التي تمس أمن الوطن، والجرائم المتعلقة بالحق الخاص، والجرائم الكبيرة التي لا يجوز فيها الإفراج عن المتهم".

وأشارت الصحيفة، إلى أن "هيئة خبراء سعودية درست الموضوع، بناء على ما يرد إلى المحاكم الجزائية من النيابة العامة، من دعاوی للمدعي العام ضد المدعى عليهم من الجنود المرابطين على الحد الجنوبي، والحكم فيما يتطلب حضورهم وأوصت بالعفو عن المدعى عليهم وأعدت مذكرة بهذا الأمر وصدرت بشأنها التوجيهات".

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