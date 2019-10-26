العمادي لـ"قادة الجهاد": قطر تقف على مسافة واحدة من جميع الفصائل الفلسطينية

وقوف دولة قطر على مسافة واحدة من جميع الفصائل الفلسطينية، ودعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى إقامة الدولة الفلسطينية.





وجاء ذلك، خلال لقاء جمع العمادي بوفد من قيادة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في مقر إقامته بغزة، اليوم السبت، وفق صفحة (اللجنة القطرية) على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).



ومثّل الوفد كل من خالد البطش وخضر حبيب، عضويّ المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي.



وناقش السفير العمادي مع وفد الحركة آخر الأوضاع على الساحة الفلسطينيـة، مؤكداً على ضرورة العمل من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني، وتحقيق الوحدة التي ستعود بالنفع على الشعب الفلسطيني عامة.



من جهته، ثمّن وفد الجهاد الإسلامي، الدور القطري البارز في دعم القضية الفلسطينية بشكل عام، وقطاع غزة بشكلٍ خاص، وما قدمته دولة قطر على مدار السنوات الماضية من دعم كبير وملحوظ في مجالات مختلفة.



ووجّهوا شكرهم العميق للقيادة القطرية والشعب القطري الشقيق، على ما يبذلونه من جهود كبيرة في التخفيف من معاناة سكان القطاع، وتوفير احتياجاتهم.

رام الله - دنيا الوطنشدد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة،