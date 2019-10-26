شاهد: سياسي إيطالي يرمي بالشوكولاتة التركية على الأرض "أيديهم ملطخة بالدم"

رام الله - دنيا الوطنانتشر عبر الإنترنت فيديو يظهر عضو (حزب الرابطة) الإيطالي، أنجيلو تشوكا، وهو يلقي بالشوكولاتة التركية على الأرض في قاعة البرلمان الأوروبي، تنديداً بالعملية العسكرية التركية في سوريا.ونهض أنجيلو تشوكا من مقعده، وألقى علبة شوكولاتة تركية على الأرض، هاتفاً "لا لتركيا هذه!"، أثناء نقاش برلماني في جلسة بمدينة ستراسبورغ، وذلك وفق ما نقلته (روسيا اليوم).وقرر رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، وقف أنجيلو تشوكا، لمدة خمسة أيام عن أنشطة البرلمان.وقال تشوكا: إنه سيطعن في قرار رئيس البرلمان، مضيفاً "يدهشني بشكل خاص كيف يشعر الرئيس ساسولي بالإهانة، ويجد أنه من غير اللائق إلقاء علبة شوكولاتة تلقيناها من ممثلي الحكومة التركية، بينما لا يظهر السخط نفسه تجاه المدنيين والأطفال الذين ماتوا، ويموتون هذه الأيام بأيد تركية".وأكد عضو الرابطة، أنه لن يكون أبداً "مجرد ألعوبة تسيطر عليه الإملاءات الأوروبية أو الرئيس ساسولي"، كما "لن أكون مجرد قطعة أثاث في قاعة البرلمان، ولن أتراجع أبداً عن التعبير عن المعارضة تجاه مواقف غير لائقة، كتلك التي كنت أتحدث عنها".