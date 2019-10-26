بسبب الأمطار.. وفاة فتى بصعقة كهربائية شرق مدينة غزة

داخل بركة مياه سببتها الأمطار، في حي النفق شرقي مدينة غزة.





وأكد أن الفتى هو (يوسف محمود البلبيسي) حيث توفي، نتيجة ماس كهربائي في بركة مياه من جراء الأمطار.



وكانت مصادر طبية في مجمع الشفاء الطبي، أفادت بأن فتى (17 عاما) وصل جثة هامدة للمستشفى، إثر تعرضه لصعقة كهربائية، وهو من سكان حي الشيخ رضوان شمال المدينة.







رام الله - دنيا الوطنأفاد أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، بوفاة فتى فلسطيني، من شمال قطاع غزة، نتيجة تعرضة لصعقة كهربائية.وأشار البطنيجي في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن" إلى أن الفتى قد توفى