المالكي ونظيره الكويتي يتفقان على تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين





وتحدث المالكي في بداية اللقاء عن الأوضاع السياسية في فلسطين، واستمرار إسرائيل في تعديها على الشعب الفلسطيني، ومقدراته.



وتحدث الصباح عن أهمية رفع مستوى التنسيق والتشاور في القضايا الإقليمية والدولية، ولا سيما في أطر العلاقات المتعددة الأطراف؛ ليصب في نهاية المطاف في مصلحة القضايا ذات الاهتمام المشترك.



كما وأشاد الصباح بدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس من على منبر الأمم المتحدة، أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، لتنظيم انتخابات عامة فلسطينية، لما لتلك الخطوة من أهمية في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وترتيب بيته الداخلي لمواجهة التحديات التي تعصف بقضيته الفلسطينية.





وفي نهاية الاجتماع اتفق الوزيران على إبقاء التنسيق والتشاور فيما بينهما خدمة للقضايا المشتركة، وتعزيزاً لعلاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، و حضر إلى جانب الوزير ناصر عبد الكريم، سفير فلسطين لدى جمهورية أذربيجان، ومحمد أبو جامع، مدير مكتب الوزير .

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي مع نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وذلك على هامش اجتماع القمة الـ 18 لدول حركة عدم الانحياز المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو.