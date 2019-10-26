دولي

مصرع 10 أشخاص جراء سيول وانزلاقات للتربة في اليابان

مصرع 10 أشخاص جراء سيول وانزلاقات للتربة في اليابان
صور تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت اليابان السبت، مصرع 10 أشخاص على الأقل، جراء سيول وانزلاقات أرضية، تسبب بها هطل أمطار غزيرة في اليابان.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، أن أمطارا غزيرة تساقطت منذ مساء الجمعة، في منطقة "تشيبا" الإدارية شرقي العاصمة طوكيو، ما أسفر عن مصرع 9 أشخاص، إلى جانب مصرع آخر في منطقة فوكوشيما.

وأضافت أن الأمطار الغزيرة تسببت في فيضان 15 نهرا بـ "تشيبا"، حيث أجلت السلطات ألفا و800 شخص من منازلهم، وأن ألفا و200 طالب حوصروا في مدارسهم.

وأشارت "كيودو" أن فرقا تابعة لوكالة إدارة الحرائق والكوارث، أنقذت 60 تلميذا ومعلما كانوا محاصرين في روضة بمدينة سانمو.

وذكرت أن مطار "ناريتا" الدولي في "تشيبا" أغلق أمام الرحلات، مضيفة أن ثلاثة آلاف مسافر اضطروا إلى قضاء ليلتهم في المطار بعد إلغاء رحلات القطارات والحافلات.

وغمرت مياه الأمطار بعض المستشفيات، ودور الرعاية في المنطقة.

من جهتها، ذكرت وكالة الأرصاد الجوية، أن مدينة إيتشيهارا شهدت، الجمعة، هطل 280 ملم من الأمطار لكل متر مربع خلال 12 ساعة.

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