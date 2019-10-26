"الإذاعة والتلفزيون" تدين اعتداء الاحتلال على الطواقم الصحفية في الأغوار

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رام الله - دنيا الوطن

دانت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، اعتداء قوات الاحتلال على الطواقم الصحفية، ومن بينها مراسل تلفزيون فلسطين في طوباس أمير شاهين، واحتجازهم خلال تغطيتهم لمسيرة سلمية في منطقة الحمة بالأغوار الشمالية.



وطالبت الهيئة، وفق ما نشرته (الوكالة الفلسطينية الرسمية) مساء اليوم السبت، المؤسسات الدولية والحقوقية ذات العلاقة، بالقيام بواجبها لحماية الصحفيين الفلسطينيين، ووضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة أنها ستستمر بالقيام بواجبها الوطني والمهني مهما كان الثمن.



واعتبر المشرف العام على الاعلام الرسمي، الوزير أحمد عساف، أن الاعتقالات والاعتداءات الممنهجة والمستمرة بحق الجسم الصحفي، لن تثني الإعلام الوطني عن القيام بواجبه، بفضح جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا.