محافظة الخليل تحتضن اليوم المفتوح ضمن فعاليات أكتوبر الوردي لمكافحة سرطان الثدي













ولاقى اختيار هذا الموقع استحساناً كبيراً جداً لدى الحضور، ووسط تأكيدهم على أن تتم الأنشطة مستقبلاً في هذا المكان، دعماً وتعزيزاً لصمود أهلنا في هذه المنطقة، وتأكيداً على عروبة وفلسطينية البلدة القديمة.

رام الله - دنيا الوطنانطلقت فعاليات اليوم المفتوح لسلسلة من المحاضرات التوعوية لمكافحة سرطان الثدي، اليوم السبت، من مقر محافظة الخليل بالبلدة القديمة، وبحضور كل من وزارة الصحة، وجمعية مرضى السرطان الخيرية، ووزارة التعليم العالي، ونقابة أصحاب محلات المواد التموينية، ومؤسسة إليس، وإقليم حركة فتح، والتي تأتي ضمن فعاليات أكتوبر الوردي لمكافحة سرطان الثدي.وبحضور كبير فاق كل التوقعات، حيث تعدى 300 مشاركة من مختلف مدن وبلدات محافظة الخليل، وتخلل اليوم المفتوح العديد من الأنشطة والفعاليات، التعريفية والتوعوية بهذا المرض والتعريف بالمؤسسات، وكيفية التواصل مع القطاعات المستهدفة.واستهل اللقاء بكلمة لمساعد المحافظ الدكتور رفيق الجعبري، نقل تحياته للحضور نيابة عن اللواء المحافظ جبرين البكري، ومعبراً عن سعادتنا لاستضافة ودعم مثل هذه الأنشطة التي يوليها المحافظ الاهتمام الكبير، ونقل دعمه اللامحدود للقطاع النسوي في المحافظة.وأشاد بالحضور النوعي والكمي لأمهاتنا وأخواتنا والذي يعد بمثابة التجمع الأكبرعلى هذا المستوى للقطاع النسوي، مضيفاًَ، أن هذا الأمر يعتبر تتويجاً للشراكة الحقيقية للمؤسسات التي ترعاها محافظة الخليل، وكذلك للموقع الذي عقدت به هذه الفعاليات والمتمثل بمقر محافظة الخليل، مكتب مساعد المحافظ، وسط الخليل، الواقعة في قلب البلدة القديمة من الخليل، وعلى بعد أمتار قليلة من الحرم الإبراهيمي الشريف.