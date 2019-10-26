التعليم بغزة تكشف طبيعة الدوام الدراسي غداً الأحد

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رام الله - دنيا الوطن

كشف معتصم الميناوي، مدير العلاقات الدولية والعامة في وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة، عن طبيعة الدوام الدراسي ليوم غدٍ الأحد، نظراً للمنخفض، الذي تتأثر فيه الأراضي الفلسطينية.



وأكد الميناوي في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أن الدوام غداً الأحد، سيكون طبيعياً، ولا يوجد أي إشكالية.



وكانت الأراضي الفلسطينية، قد تأثرت بعاصفة جوية، مصحوبة بزخات من الأمطار، حيث من المتوقع أن تشتد العاصفة، مساءً اليوم، وتستمر حتى ظهر غد الأحد، حيث حذر خبراء الأرصاد من العواصف الرعدية، وشدة الأمطار التي قد تؤدي إلى فيضانات.