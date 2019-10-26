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لبنان: رسالة مؤثرة من كلودين عون روكز الى والدها الرئيس

لبنان: رسالة مؤثرة من كلودين عون روكز الى والدها الرئيس
صور تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون روكز على حسابها عبر تطبيق "انستاغرام" صورة تجمعها بوالدها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وأرفقت كريمة الرئيس الصورة بتعليق، كتبت فيه:"
"وعّيتني عحب الوطن
قلتلي إنو كل شي ببلش بحلم
حلمت بلبنان سيّد، حرّ ومستقل وتحقق الحلم

وحلمت بلبنان التعايش والانفتاح والمحبة
زرعت فيّي التفكير الحرّ
ولا مرة ما سمعتني
ودايماً احترمتلّي رأيي
وشجعتني دافع عنو
علّمتني الصّدق
علّمتني كون سيّدة، حرّة ومستقلّة
وكون تيّار ووطنية وديمقراطية
وإحترم رأي غيري
علّمتني إنو حرية المعتقد الديني والسياسي مقدّسة
وإنو فكر الإنسان حرّ بحلّق كيف ما بدّو وهو وحدو بيتحمل مسؤوليتو بالخطأ وبالصواب
وإنو حقّ الإختلاف وحرية التعبير هنّي ثوابت ما لازم نمسّ فيون تما نخسر الوطن
علّمتني إنو سقف الحريّة هو الحقيقة، مش الشتيمة والأذى والكذب
علّمتني قول الحقيقة وبسّ الحقيقة، لأنا وحدا بتحرّرنا
بحبك لآخر الدني وبحبك لكل دقيقة عزّ وفخر عيّشتني ياها".

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