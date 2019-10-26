لبنان: رسالة مؤثرة من كلودين عون روكز الى والدها الرئيس





رام الله - دنيا الوطننشرت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون روكز على حسابها عبر تطبيق "انستاغرام" صورة تجمعها بوالدها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.وأرفقت كريمة الرئيس الصورة بتعليق، كتبت فيه:""وعّيتني عحب الوطنقلتلي إنو كل شي ببلش بحلمحلمت بلبنان سيّد، حرّ ومستقل وتحقق الحلموحلمت بلبنان التعايش والانفتاح والمحبةزرعت فيّي التفكير الحرّولا مرة ما سمعتنيودايماً احترمتلّي رأييوشجعتني دافع عنوعلّمتني الصّدقعلّمتني كون سيّدة، حرّة ومستقلّةوكون تيّار ووطنية وديمقراطيةوإحترم رأي غيريعلّمتني إنو حرية المعتقد الديني والسياسي مقدّسةوإنو فكر الإنسان حرّ بحلّق كيف ما بدّو وهو وحدو بيتحمل مسؤوليتو بالخطأ وبالصوابوإنو حقّ الإختلاف وحرية التعبير هنّي ثوابت ما لازم نمسّ فيون تما نخسر الوطنعلّمتني إنو سقف الحريّة هو الحقيقة، مش الشتيمة والأذى والكذبعلّمتني قول الحقيقة وبسّ الحقيقة، لأنا وحدا بتحرّرنابحبك لآخر الدني وبحبك لكل دقيقة عزّ وفخر عيّشتني ياها".