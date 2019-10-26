فتح: ما جرى ببلدية رفح يُشكل اغتصاباً لحقوق المواطنين باختيار ممثليهم بالانتخابات





وأوضحت المفوضية، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، السبت، أن ذلك تكريس لواقع الانقسام الفلسطيني، مضيفةً: "ذلك بديل عن الاستجابه لدعوة الرئيس محمود عباس، بإجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية".





وأضاف البيان: "إن ذلك يمثل استباقاً غير مبرر لزيارة رئيس لجنة الانتخابات الدكتور حنا ناصر، مطلع هذا الأسبوع، وخروجاً مرفوضاً ومداناً عن حالة الإجماع الوطني العام".



رام الله - دنيا الوطنقالت مفوضية الاتحادات والنقابات العمالية بحركة فتح: إن ما قامت به وزارة الحكم المحلي في غزة، بتكليف مجلس بلدي لمدينة رفح، هو بمثابة مصادرة لحقوق المواطنين في ممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم في المجالس المحلية عبر صندوق الانتخابات.