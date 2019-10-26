فتح: ما جرى ببلدية رفح يُشكل اغتصاباً لحقوق المواطنين باختيار ممثليهم بالانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
قالت مفوضية الاتحادات والنقابات العمالية بحركة فتح: إن ما قامت به وزارة الحكم المحلي في غزة، بتكليف مجلس بلدي لمدينة رفح، هو بمثابة مصادرة لحقوق المواطنين في ممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم في المجالس المحلية عبر صندوق الانتخابات.
قالت مفوضية الاتحادات والنقابات العمالية بحركة فتح: إن ما قامت به وزارة الحكم المحلي في غزة، بتكليف مجلس بلدي لمدينة رفح، هو بمثابة مصادرة لحقوق المواطنين في ممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم في المجالس المحلية عبر صندوق الانتخابات.
وأوضحت المفوضية، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، السبت، أن ذلك تكريس لواقع الانقسام الفلسطيني، مضيفةً: "ذلك بديل عن الاستجابه لدعوة الرئيس محمود عباس، بإجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية".
وأضاف البيان: "إن ذلك يمثل استباقاً غير مبرر لزيارة رئيس لجنة الانتخابات الدكتور حنا ناصر، مطلع هذا الأسبوع، وخروجاً مرفوضاً ومداناً عن حالة الإجماع الوطني العام".
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