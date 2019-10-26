العلاقات الدولية يستنكر مخالفة أوكرانيا القانون الدولي وفتح مكتب لها بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

استنكر مجلس العلاقات الدولية الفلسطيني، إعلان دولة أوكرانيا افتتاح مكتب دبلوماسي لها في القدس المحتلة، مخالفة بذلك القانون والإجماع الدولي.



وقال المجلس في بيان مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، اليوم السبت: إن مثل هذا القرار، يشجع دولة الاحتلال على الاستمرار في سياساتها العنصرية، بحق الشعب الفلسطيني، وتدمير أي أفق لحل الصراع، خاصة بعد ما أعلنته حكومة الاحتلال مؤخراً عن نيتها لتوسيع المستوطنات، وضم الضفة الغربية.



ودعا المجلس دولة أوكرانيا إلى التراجع عن هذا القرار والالتزام بالإجماع الدولي، الذي رفض الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وفتح سفارات أو أي فعاليات دبلوماسية فيها.



وكانت الحكومة الأوكرانية، قد أعلنت أمس الجمعة، أنها ستفتح مكتبًا دبلوماسيًا لها لتطوير الابتكار والاستثمار في مدينة القدس المحتلة.