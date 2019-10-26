شؤون فلسطينية

هل أوقف مستشفى المُطلع بالقدس استقبال التحويلات الطبية؟

هل أوقف مستشفى المُطلع بالقدس استقبال التحويلات الطبية؟
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
قال مدير دائرة العلاج بالخارج في وزارة الصحة الفلسطينية، هيثم الهدري: إن مستشفى المطلع بمدينة القدس أرجع منذ فترة وجيزة عدداً من حالات المرضى المحولة إليهم من الوزارة، مشيراً إلى أن معظمهم من المصابين بالأورام.

وأوضح الهدري، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن المستشفى تُعلل ذلك بالأزمة المالية التي تعانيها، ونفاد الدواء من المستشفى، وتحديداً لمرضى الأورام، مبيناً أنه لم يطلع على الأسباب الرئيسية لإعادة المرضى من إدارة المستشفى.

وأضاف الهدري: "تواصلنا مع وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، وأبلغتنا بأن سبب ذلك الأزمة المالية، ونحن بدورنا تعاملنا مع كافة الحالات، وتم نقلها لمستشفيات أخرى، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية".

وتابع: "كان لدينا أزمة مالية، لكننا ندفع الآن المبالغ المستحقة للمستشفيات على شكل دفعات شهرية، وطالما كانت مستشفى المطلع بمثابة الطفل المدلل للسلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير". 

وأكمل: "لم أراسل خطياً أو شفوياً من إدارة المستشفى، كما أن مندوبها بالدائرة، أكد أن لديه تعليمات بعدم الحديث بالموضوع، ولكننا نأمل من إدارة المستشفى أن تُغلب الشراكة وتعزيز روح التعاون، كما أننا نأمل حل هذه الأزمة".

في السياق، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إن رئيس الوزراء محمد اشتية، سيترأس غداً الأحد اجتماعاً طارئاً لبحث قضية مستشفى المطلع.

وأضاف ملحم، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "سيترأس رئيس الوزراء غداً اجتماعاً طارئاً، بحضور وزير المالية شكري بشارة، ووزيرة الصحة مي الكيلة، لبحث القضايا المتعلقة بمستشفيات القدس".

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