جنود الاحتلال يطلقون النار نحو سيارة شرقي قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن جنود الجيش، أطلقوا النار اليوم السبت، نحو سيارة مشبوهة، كانت تسير بالقرب من السياج الفاصل على الحدود الشرقية لقطاع غزة.



وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر، إثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.