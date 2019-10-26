بلدية (ناتال) البرازيلية تمنح رئيس بلدية بيت لحم مواطنة شرف

رام الله - دنيا الوطنمنحت بلدية ناتال البرازيلية، رئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان، مواطنة شرف في دار بلديتها، بحضور رئيس بلدية ناتال السيد الفارو دياس، وأعضاء مجلس بلدية ناتال، وسفير فلسطين في البرازيل، السيد إبراهيم الزبن، ومن الغرفة التجارية العربية البرازيلية السيد محمد حسنين، والدكتور حنا صافية، والسيد ريمون عصفورة، والسادة رمزي وجريس جقمان العلي، والسيدة ناديا حزبون المصرية، والسيد رامون عصفورة ، وعدد من الشخصيات الإعتبارية.من جانبه، تلا دياس نص مواطنة الشرف على الحضور والذي أكد أنها تأتي لدور سلمان في بناء جسور التواصل بين المدينتين، وعمله على تعزيز علاقات الأخوة التي بدأت مع علاقة التآخي بتاريخ 9 كانون الأول/ نوفمبر1999، وجاءت حينها لتعزيز أواصر الصداقة بين المدينتين، وعلى ضوء هذه الإتفاقية بدأ التبادل والتعاون في مجالات الصحة والتعليم والصناعة والتجارة والزراعة والسياحة، فضلاً عن تشجيع تبادل الموارد البشرية، وإجراء الدراسات والبحوث وتطوير المشاريع في المجالات ذات الإهتمام المشترك.بدوره، شكر سلمان بلدية ناتال ممثلة برئيسها وأعضائها، معرباً عن سعادته بهذا التكريم، وتحدث عن ما يربط مدينتي بيت لحم وناتال من جوانب عديدة وخاصة الأهمية السياحية والعادات المشتركة، وأكد أن الشراكة مع بلدية ناتال ستستمر لفائدة المدينتين وأهاليهما. هذا وتحدث عن التفاصيل التاريخية والدينية والجغرافية لمدينة بيت لحم، مؤكدا أن بيت لحم عالمية برسالتها ومنها إنطلقت رسالة المحبة والسلام على الرغم من أن الشعب الفلسطيني لا زال يفتقر للإستقرار والعدالة، مشيرا ان من حق الشعب الفلسطيني بعد سنوات طويلة من المعاناة أن يعيش في كنف دولة مستقلة وأن يحصل على حقوقة الوطنية المشروعة.وكانت شوارع ناتال، قد تزينت بيافطات ترحيببة بسلمان وكتب عليها جملة المدينتين الشقيقتين، بالإضافة إلى العلمين الفلسطيني والبرازيلي.هذا وإلتقى سلمان بعدد من الشخصيات بهدف بحث سبل التعاون في مواضيع الشباب، الثقافة، والسياحة، وغيرها، ومن بينهم رئيس بلدية نتال حيث وافق على طلب سفير دولة فلسطين في البرازيل السيد ابراهيم الزبن على تأسيس البيت العربي في نتال او على تخصيص عقار من البلدية لذلك، بالإضافة إلى رئيس الجامعة الفيدرالية وتحدث الطرفان عن آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين الجامعات. كما إجتمع مع نائب رئيس المجلس البلدي لناتال وتحدثا عن آفاق جديدة للتعاون بين المدينتين، فضلا عن لقائه بنائب رئيس بلدية سانتا ماريا من ولاية ريو غراندي دو سول في البرازيل والتي ترتبط مع مدينة بيت لحم بإتفاقية تآخي وتعاون من العام 2012.ويذكر، أن مدينة ناتال في البرازيل، هي أكبر مدينة في المنطقة الشمالية لريو غراندي دو نورتي، ويبلغ عدد سكانها حوالي 1.2 مليون نسمة، وتعرف بمدينة الـشمس، كما تعتبر مهمة لاحتوائها على الملح والنفط، ومن الناحية السياحية حيث يزورها ما يقارب 2 مليون سائح سنوياً، وتعتبر أيضاً من المدن الشهيرة بشواطئها النظيفة والآمنة، وفي العام 2014 استضافت ناتال نهائيات كأس العالم.