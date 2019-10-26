270 معلماً من غزة يغادرون للكويت قريباً ومباحثات لاستجلاب الأيدي العاملة

أكد السفير الفلسطيني في الكويت، رامي طهبوب، أن 270 معلماً ومعلمة من قطاع غزة، سيصلون للكويت قريباً، وذلك في إطار استجلاب المعلمين للعمل بالدول العربية.





وقال طهبوب، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن 47 معلماً ومعلمة من الضفة الغربية، وصلوا إلى الكويت قبل نحو أسبوع، متابعاً: "الآن يتم الحديث مع الجانب الكويتي لاستقبال مزيد من الأيدي العاملة المتخصصة التي تحتاجها الكويت".



وأضاف طهبوب: "نجري مباحثات مع المسؤولين في الكويت لبحث احتياجاتهم من الأيدي العاملة الفلسطينية، وعندما يتم الاتفاق على الاحتياجات اللازمة، سيتم العمل عليها واستجلاب العاملين من فلسطين".



خاص دنيا الوطن