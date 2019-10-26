انتخاب مدير عام (مؤسسة الحق) أميناً عاماً للفيدرالية الدولية

مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين

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رام الله - دنيا الوطن

انتخب مدير عام (مؤسسة الحق) شعوان جبارين، يوم الجمعة، أميناً عاماً للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، خلال أعمال المؤتمر العام للفدرالية، المنعقد في تايبيه، بحضور كافة أعضاء الفدرالية الــ 185، والذين يمثلون 185 منظمة، تغطي 125 دولة حول العالم.



وتُعدّ الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أقدم مؤسسة دولية لحقوق الإنسان، ومقرها باريس، وتأسست عام 1922، وتعقد مؤتمرها العام كل ثلاث سنوات.



وجاء فوز جبارين، بعد عملية اقتراع سري؛ لانتخاب رئيس وأعضاء المجلس الدولي للمنظمة الدولية، حيث صوت له 84 من أصل 102 منظمة شاركت في عملية التصويت، وهذه المرة الثانية التي يتم فيها انتخاب جبارين لهذا المنصب.