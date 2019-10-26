شؤون فلسطينية

35 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) وتوقيف 118 مطلوباً الأسبوع الماضي

35 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) وتوقيف 118 مطلوباً الأسبوع الماضي
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
تنقل أكثر من 35 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر (معبر الكرامة) خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 118 مطلوباً جنائياً.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة في تصريح وصل "دنيا الوطن"، "أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (15695) شخصاً، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (19315) شخصاً، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة.

وأشارت إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (118) مطلوباً جنائياً وممنوعاً من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبون في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها.

وأضافت: "أن جميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود، قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، حيث تم التنسيق لـ (12) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية ، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (8) مواطنين خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية ".

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