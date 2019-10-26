شؤون فلسطينية

50 مواجهة وإصابة اثنين من المستوطنين خلال الأسبوع

50 مواجهة وإصابة اثنين من المستوطنين خلال الأسبوع
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
شهد حصاد الأسبوع الماضي، إصابة اثنين من المستوطنين خلال مواجهات في الضفة الغربية مع الشبان الفلسطينيين، عند نقاط التماس، حيث اندلعت 50 مواجهة في مختلف المحافظات الفلسطينية بما فيها القدس، أصيب خلالها العشرات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق، فيما ألقى شبان زجاجات حارقة وعبوات محلية الصنع، تجاه دوريات الاحتلال في أكثر من نقطة.

ففي أمس الجمعة، أصيب 32 مواطناً بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق في الضفة وغزة، فيما رد الشبان بإلقاء زجاجات حارقة وعبوات ناسفة محلية الصنع، تجاه قوات الاحتلال شرقي غزة وجباليا، وخانيونس، ورفح، ومخيم البريج، ومعسكر "قبة راحيل" (مسجد بلال بن رباح) في بيت لحم.

وأحصيت أمس 11 مواجهة في القدس والخليل وبيت لحم وقلقيلية وغزة.

ويوم الخميس، أصيب مواطن في الضفة بالرصاص الحي، في وقت رد فيه الشبان بإلقاء زجاجات حارقة تجاه مستوطنة (كريات أربع)، وأحصيت 12 مواجهة في القدس وضواحيها والخليل ورام الله وبيت لحم وجنين.

وشهد يوم الأربعاء، إصابة مواطنين بحالات اختناق في الضفة، وأحصيت ثماني نقاط مواجهة في الخيل ورام الله وبيت لحم.

وفي منتصف الأسبوع، شهدت الضفة ثلاث نقاط مواجهة في القدس ورام الله وجنين، دون التبليغ عن وجود إصابات خلالها.

وأصيب الاثنين مواطن بقنبلة صوت، وآخر برضوض، فيما أصيب اثنان من المستوطنين بزجاجة حارقة في عزون شرقي قلقيلية، وألقى شبان زجاجات حارقة تجاه الاحتلال في العيساوية وعزون، وأحصيت خمس مواجهات في القدس وبيت لحم وقلقيلية.

ويوم الأحد، أصيب شاب بالرصاص الحي في الضفة وألقى شبان زجاجات حارقة تجاه دوريات الاحتلال في العيساوية، وأحصيت ست مواجهات في القدس ورام الله وبيت لحم وقلقيلية.

وأما السبت، فقد ألقى شبان زجاجات حارقة في يطا وكيبوتس إيريز، وأحصيت خمس مواجهات في الخليل ونابلس وغزة، تخللها إصابة ثلاثة مواطنين بالرضوض، وآخر بالرصاص الحي.

أخبار ذات صلة

الكلية الجامعية وشركة توزيع الكهرباء توقعان اتفاقية لتقسيط رسوم الطلبة من موظفيها

الكلية الجامعية وشركة توزيع الكهرباء توقعان اتفاقية لتقسيط رسوم الطلبة من موظفيها

المركز الفلسطيني للاتصالات يُقدم منحاً صغيرة لمؤسسات مجتمعية بمخيمات جنوب الضفة

المركز الفلسطيني للاتصالات يُقدم منحاً صغيرة لمؤسسات مجتمعية بمخيمات جنوب الضفة

270 معلماً من غزة يغادرون للكويت قريباً ومباحثات لاستجلاب الأيدي العاملة

270 معلماً من غزة يغادرون للكويت قريباً ومباحثات لاستجلاب الأيدي العاملة

انتخاب مدير عام (مؤسسة الحق) أميناً عاماً للفيدرالية الدولية

انتخاب مدير عام (مؤسسة الحق) أميناً عاماً للفيدرالية الدولية

35 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) وتوقيف 118 مطلوباً الأسبوع الماضي

35 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) وتوقيف 118 مطلوباً الأسبوع الماضي

شاهد: آخر تحديث من رادار الأمطار لعاصفة (الوحش المداري)

شاهد: آخر تحديث من رادار الأمطار لعاصفة (الوحش المداري)

إصابة مواطن برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرقي خانيونس

إصابة مواطن برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرقي خانيونس

المصادقة على قانون فلسطيني لمقاضاة سماسرة التصاريح

المصادقة على قانون فلسطيني لمقاضاة سماسرة التصاريح

التعليقات

الدنيا حكايات

مصر في خطر

مصر في خطر

شؤون فلسطينية

الكلية الجامعية وشركة توزيع الكهرباء توقعان اتفاقية لتقسيط رسوم الطلبة من موظفيها

الكلية الجامعية وشركة توزيع الكهرباء توقعان اتفاقية لتقسيط رسوم الطلبة من موظفيها

المركز الفلسطيني للاتصالات يُقدم منحاً صغيرة لمؤسسات مجتمعية بمخيمات جنوب الضفة

المركز الفلسطيني للاتصالات يُقدم منحاً صغيرة لمؤسسات مجتمعية بمخيمات جنوب الضفة

انتخاب مدير عام (مؤسسة الحق) أميناً عاماً للفيدرالية الدولية

انتخاب مدير عام (مؤسسة الحق) أميناً عاماً للفيدرالية الدولية

35 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) وتوقيف 118 مطلوباً الأسبوع الماضي

35 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) وتوقيف 118 مطلوباً الأسبوع الماضي

50 مواجهة وإصابة اثنين من المستوطنين خلال الأسبوع

50 مواجهة وإصابة اثنين من المستوطنين خلال الأسبوع

إصابة مواطن برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرقي خانيونس

إصابة مواطن برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرقي خانيونس

الجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين تُشارك بالندوة الصحية حول السيجارة الإلكترونية في عمان

الجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين تُشارك بالندوة الصحية حول السيجارة الإلكترونية في عمان

خمسة أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية في سجون الاحتلال

خمسة أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية في سجون الاحتلال

منوعات

شاهد فرحة جويل ماردينيان بأول كلمة ينطقها طفلها بالتبني

شاهد فرحة جويل ماردينيان بأول كلمة ينطقها طفلها بالتبني

بعد عودة حلا شيحا.. هل تعود حنان الترك إلى التمثيل؟

بعد عودة حلا شيحا.. هل تعود حنان الترك إلى التمثيل؟

&#34;اتحولت لوفاء الكيلاني&#34;.. صورة منى زكي تخطف أنظار رواد السوشيال

"اتحولت لوفاء الكيلاني".. صورة منى زكي تخطف أنظار رواد السوشيال

بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنان قاسم الدالي

بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنان قاسم الدالي

صدمة لجمهورها.. فنانة لبنانية تنام في الشارع وتصرخ بطريقة غريبة

صدمة لجمهورها.. فنانة لبنانية تنام في الشارع وتصرخ بطريقة غريبة

طبيبة تجميل تعتدي على ممثلة شهيرة داخل عيادتها.. والأخيرة توثق المشهد

طبيبة تجميل تعتدي على ممثلة شهيرة داخل عيادتها.. والأخيرة توثق المشهد

استجواب مغني الراب الأمريكي إمينيم بسبب إيفانكا ترامب

استجواب مغني الراب الأمريكي إمينيم بسبب إيفانكا ترامب

انتحار الفنان التونسي الشعبي &#34;الشاب سمير&#34;

انتحار الفنان التونسي الشعبي "الشاب سمير"

مساري يُغنّي &#34;قلبي إنكسر&#34; تضامناً مع لبنان

مساري يُغنّي "قلبي إنكسر" تضامناً مع لبنان

طليق &#34;بوسي&#34; يكشف سبب محاولتها التخلص منه ملمحًا إلى خيانتها له مع فنان

طليق "بوسي" يكشف سبب محاولتها التخلص منه ملمحًا إلى خيانتها له مع فنان

عربي

اللبنانيون يواصلون احتجاجاتهم وقطع الطرقات بمختلف المناطق

اللبنانيون يواصلون احتجاجاتهم وقطع الطرقات بمختلف المناطق

مظاهرات دامية بالعراق تسفر عن 30 قتيلاً والداخلية تنفي استخدام القوة

مظاهرات دامية بالعراق تسفر عن 30 قتيلاً والداخلية تنفي استخدام القوة

روسيا تكشف كيف يُنقل النفط السوري خارج البلاد بحراسة أمريكية

روسيا تكشف كيف يُنقل النفط السوري خارج البلاد بحراسة أمريكية

شاهد: قيس سعيد يثير جدلاً بتونس بسبب صلاة الجمعة

شاهد: قيس سعيد يثير جدلاً بتونس بسبب صلاة الجمعة