50 مواجهة وإصابة اثنين من المستوطنين خلال الأسبوع

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رام الله - دنيا الوطن

شهد حصاد الأسبوع الماضي، إصابة اثنين من المستوطنين خلال مواجهات في الضفة الغربية مع الشبان الفلسطينيين، عند نقاط التماس، حيث اندلعت 50 مواجهة في مختلف المحافظات الفلسطينية بما فيها القدس، أصيب خلالها العشرات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق، فيما ألقى شبان زجاجات حارقة وعبوات محلية الصنع، تجاه دوريات الاحتلال في أكثر من نقطة.



ففي أمس الجمعة، أصيب 32 مواطناً بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق في الضفة وغزة، فيما رد الشبان بإلقاء زجاجات حارقة وعبوات ناسفة محلية الصنع، تجاه قوات الاحتلال شرقي غزة وجباليا، وخانيونس، ورفح، ومخيم البريج، ومعسكر "قبة راحيل" (مسجد بلال بن رباح) في بيت لحم.



وأحصيت أمس 11 مواجهة في القدس والخليل وبيت لحم وقلقيلية وغزة.



ويوم الخميس، أصيب مواطن في الضفة بالرصاص الحي، في وقت رد فيه الشبان بإلقاء زجاجات حارقة تجاه مستوطنة (كريات أربع)، وأحصيت 12 مواجهة في القدس وضواحيها والخليل ورام الله وبيت لحم وجنين.



وشهد يوم الأربعاء، إصابة مواطنين بحالات اختناق في الضفة، وأحصيت ثماني نقاط مواجهة في الخيل ورام الله وبيت لحم.



وفي منتصف الأسبوع، شهدت الضفة ثلاث نقاط مواجهة في القدس ورام الله وجنين، دون التبليغ عن وجود إصابات خلالها.



وأصيب الاثنين مواطن بقنبلة صوت، وآخر برضوض، فيما أصيب اثنان من المستوطنين بزجاجة حارقة في عزون شرقي قلقيلية، وألقى شبان زجاجات حارقة تجاه الاحتلال في العيساوية وعزون، وأحصيت خمس مواجهات في القدس وبيت لحم وقلقيلية.



ويوم الأحد، أصيب شاب بالرصاص الحي في الضفة وألقى شبان زجاجات حارقة تجاه دوريات الاحتلال في العيساوية، وأحصيت ست مواجهات في القدس ورام الله وبيت لحم وقلقيلية.



وأما السبت، فقد ألقى شبان زجاجات حارقة في يطا وكيبوتس إيريز، وأحصيت خمس مواجهات في الخليل ونابلس وغزة، تخللها إصابة ثلاثة مواطنين بالرضوض، وآخر بالرصاص الحي.