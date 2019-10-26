المصادقة على قانون فلسطيني لمقاضاة سماسرة التصاريح





وحول قانون الحد الأدنى من الأجور، والذي يبلغ 1450 شيكلاً، قال أبو جيش، لـ (صوت فلسطين)، أن حملة انطلقت قبل أسبوعين على رياض الأطفال ومشاغل الخياطة وعلى مكاتب الخدمات العامة للتفتيش والتدقيق على المشغلين الذين يدفعون أقل من هذا الحد، مناشداً العاملين الذين يتقاضون أقل من ذلك، بالتوجه إلى وزارة العمل، والتبليغ عن أجورهم وظروف عملهم.



وأضاف وزير العمل، أن الوزارة تبذل جهوداً لرفع نسبة الحد الأدنى من الأجور، إذ تجري في هذه الفترة عملية بحث ودراسة مع خبراء ورجال أعمال لحل هذه القضية، وتحسين ظروف العاملين.



وفي سياق آخر، أكد أبو جيش، على أهمية اللقاء الذي عقدته وزارة العمل مع نظيرتها الروسية الخميس الماضي على هامش زيارتهم، التي جاءت لترتيب عقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة، ومن المقرر عقده الشهر المقبل، مشيراً إلى أن الوفد الروسي، أبدى استعداده بالكامل لتأسيس وتجهيز مركز بيرزيت للتدريب المهني متعدد الأغراض بالكامل.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير العمل الفلسطيني، نصري أبو جيش: إنه تمت الموافقة على قانون بالقراءة الأولى، يقضي بالحق الكامل لمفتشي وزارة العمل، بتحويل أي سمسار من سماسرة تصاريح العمال إلى القضاء مباشرة، دون اللجوء إلى أي إجراءت ثانية، مشيراً إلى أنه سيتم اقراره بالقراءة الأخيرة خلال الأيام القليلة المقبلة.