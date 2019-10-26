الداخلية بغزة تُصدر توضيحاً بشأن اعتقال الصحفي هاني الأغا
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت، تصريحاً صحفياً حول اعتقال الصحفي، هاني الأغا، لدى جهاز الأمن الداخلي منذ عدة أسابيع.
وقال الناطق باسم الوزارة، إياد البزم: إن توقيف المواطن الأغا، جاء على خلفية تقديمه معلومات تمس بالأمن العام لصالح جهات أمنية، ولا علاقة لتوقيفه بطبيعة عمله الصحفي أو حرية الرأي والتعبير.
وأضاف البزم: "تم اتباع الإجراءات القانونية في القضية، وهو حالياً موقوف على ذمة المحكمة على خلفية التهمة الموجهة إليه، وقد تمت زيارته، والاطلاع على ظروف توقيفه من قبل عدة مراكز حقوقية".
وقال الناطق باسم الوزارة، إياد البزم: إن توقيف المواطن الأغا، جاء على خلفية تقديمه معلومات تمس بالأمن العام لصالح جهات أمنية، ولا علاقة لتوقيفه بطبيعة عمله الصحفي أو حرية الرأي والتعبير.
وأضاف البزم: "تم اتباع الإجراءات القانونية في القضية، وهو حالياً موقوف على ذمة المحكمة على خلفية التهمة الموجهة إليه، وقد تمت زيارته، والاطلاع على ظروف توقيفه من قبل عدة مراكز حقوقية".
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