النخالة: قوى إقليمية ودولية تسعى لترويض الفلسطينيين عبر الأموال والانتخابات

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة: إن الوحدة الوطنية أصبحت من المهمات الملحة، والذي يرخي بظلال قاتمة على المشهد الفلسطيني، وحالة الانسداد التي تترك الكثير من الشكوك على تدخل قوى إقليمية ودولية تسعى لترويض الشعب الفلسطيني عبر الأموال وعبر الانتخابات التي تريدها أداة ووسيلة للتخلي عن حقوقنا الشرعية.



وشبه النخالة، خلال مؤتمر الخامس للاتحاد الإسلامي في النقابات المهنية، "إجراء انتخابات تشريعية وفرضها كأمر واقع، بمن يضع العربة أمام الحصان"، مبيناً أن هذا يشكل تكريساً لحالة التشتت القائمة، وتحدٍ يستند لمقولة، من يكسب هو الذي يصنع السياسة، وهو ما يعني وضع الشعب الفلسطيني أمام خيار الاستسلام أو القتل.



وأضاف النخالة: "فليكف الذين يدفعون الشعب الفلسطيني إلى الخيارات الصعبة، وتعالوا جميعا نصنع لشعبنا خيارات تليق به وتحفظ كرامته ومسيرته وحقوقه التاريخية في فلسطين".



ودعا النخالة، قوى المقاومة إلى مناقشة خياراتها لا مناقشة خيارات الآخرين، بحيث لا نتخلى عن مشاغلة العدو، "فكلما تخلينا عن مشاغلة العدو أشغلنا العدو بمشاكلنا" بحسب وصف الأمين العام للجهاد.



وقال إن النقابات تلعب دوراً كبيراً في مقاومة الاحتلال، مشيراً إلى أن كثيراً من قادة العمل الوطني كانوا أعضاء في النقابات، مضيفاً: "العمل النقابي غير معزول عن الحركة السياسية والاقتصادية والتنموية للمجتمع، بل هو جزء أصيل من بنية المجتمع، ومن المهم استحضار تداخل المجتمع مع العمل النقابي ونحن نعالج القضايا التي تواجهنا، بحيث لا تكون الممارسة النقابية بعيدة عن الواقع الذي نعيشه".



وقال: "إذا راجعنا تاريخ النقابات المهنية والعمالية في فلسطين، نجدها دوما تتصدر الصفوف في مواجهة العدوان ومواجهة الغزو الصهيوني لفلسطين منذ بداياته وحتى يومنا هذا، وكان للنقابات دور فاعل في النضال اليومي للشعب الفلسطيني، والهبة النضالية عام 1982 التي كان لحركة الجهاد دور بارز فيها، تشهد أن الحركة أولت أهمية كبرى لدور النقابات في مقاومة الاحتلال، ولم تغب يوما واحدا عن دورها في تعزيز العمل النقابي وتقدمه".



وأوضح الأمين العام للجهاد أن الحركة تدرك أهمية العمل النقابي ودوره في مقاومة الاحتلال وحماية حقوق النقابيين وضرورة ألا تكون النقابات مستسلمة لواقع اقتصادي اجتماعي سياسي بذريعة أنه أكبر من حجمها.



وتابع بالقول: الكثير من قادة العمل الوطني كانوا أعضاء في النقابات التي أنتم تمثلونها اليوم، لذلك من المهم أن نحافظ على فاعلية عالية ومنظمة في كل نقابة ونصنع من هذه النقابات قلاعا للوعي والحرية والمقاومة".



رام الله - دنيا الوطن