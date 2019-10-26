الجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين تُشارك بالندوة الصحية حول السيجارة الإلكترونية في عمان



وقد استخلص الحضور، الذي ضم عدداً كبيراً من أطباء القلب والصحة العامة والمختصين في هذه الندوة من خلال النقاشات والأبحاث العلمية، التي ذكرت بأن السيجارة الإلكترونية مضرة بالصحة، وينصح الاطباء بعدم استعمالها تحت أي ذريعة أو أي سبب كان.



ووجهت إدارة الجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين على لسان أبو عيشة، جزيل الشكر والتقدير للإخوة القائمين على هذا الحشد الطبي، الذي تداعى في هذه الندوة لمناقشة الآفة الجديدة التي اجتاحت المجتمعات العربية، وهي السيجارة الإلكترونية، مثمنة دور الدكتور عماد الحداد، أخصائي القلب على اهتمامه، وحسن استقباله لوفد الجمعية الفلسطينية.







رام الله - دنيا الوطنشارك وفد من الجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين، ضم رئيس الجمعية، ماجد الشيوخي، ونائب الرئيس، نادية أبو عيشة، ومسؤول الإعلام في الجمعية، بسام عمر الحداد، ورئيس جمعية مكافحة التدخين الأردنية، الدكتور بسام الحجاوي وعضو الجمعية، الدكتور محمد شريم، في الندوة الصحية التي أقامتها الجمعية الأردنية لأطباء القلب في فندق الشيراتون بعمان، مساء الأربعاء، حول السيجارة الإلكترونية.