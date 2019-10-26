خمسة أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية في سجون الاحتلال



وكان الاحتلال، قد نكث بوعده له بإطلاق سراحه في تشرين الأول/ أكتوبر بعد أن خاض إضراباً عن الطعام في تموز/ يوليو الماضي استمر 40 يوماً متتالية، وجدد له الإداري مرة ثالثة.



كما وتخوض الأسيرة الأردنية هبة اللبدي (24 عاماً)، إضراباً عن الطعام منذ 33 يوماً بعد إصدار أمر اعتقال إداري بحقها، وجرى أمس نقلها للمستشفى بعد تدهور صحتها، وهي معتقلة منذ 20 آب/أغسطس 2019 خلال وصولها برفقة والدتها لـ (معبر الكرامة)، ورفضت مخابرات الاحتلال، إطلاق سراحها، وثبتت الإداري بحقها 5 أشهر.

رام الله - دنيا الوطنيواصل خمسة أسرى فلسطينيون معركة الأمعاء الخاوية في سجون الاحتلال الإسرائيلي، احتجاجاً على استمرار اعتقالهم الإداري، في ظروف قاسية وخطيرة.وبحسب هيئة الأسرى، فإن أقدم الأسرى المضربين هو الأسير المقدسي إسماعيل أحمد علي (30 عاماً) من بلدة أبو ديس بالقدس، والذي يخوض إضرابًا عن الطعام منذ 96 يوماً متتالية؛ احتجاجاً على اعتقاله الإداري المتواصل.والأسير على، هو أسير سابق أمضى 7 سنوات في سجون الاحتلال، وهو متواجد الآن في (مستشفى الرملة)، ويعاني من هبوط حاد في دقات القلب، التي وصلت نسبتها إلى 25%، وضعف في عضلة القلب، وآلام في الكلى.ومن الأسرى المضربين أيضاً القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير طارق حسين قعدان (46 عامًا) من مدينة جنين، حيث يواصل إضرابه المفتوح لليوم الـ 88 تواليًا.كذلك يواصل الأسير مصعب توفيق الهندي (29 عاماً) من بلدة تل في محافظة نابلس، الإضراب عن الطعام منذ 29 يوماً، بعد إصدار أمر إداري جديد بحقه، حيث إنه أسير محرر أعيد اعتقاله في الرابع من أيلول/ سبتمبر الماضي، وكان أمضى 6 سنوات في سجون الاحتلال، معظمها في الاعتقال الإداري.وفي السياق، يخوض الأسير المحرر المعاد اعتقاله أحمد عمر زهران (42 عاماً) من قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، الإضراب منذ 34 يوماً بحسب نادي الأسير، وجرى تمديد اعتقاله أول أمس الخميس لأربعة أشهر أخرى.