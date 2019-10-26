ما آخر مستجدات انتخابات نقابة الصحفيين الفلسطينيين؟

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خاص دنيا الوطن

أكد الدكتور تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، أنه سيعقد مؤتمر عام لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.



وأشار الأسطل في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أنه خلال المؤتمر سيتم طرح إجراء انتخابات نقابة الصحفيين الفلسطينيين، لافتاً إلى أن المؤتمر، سيكون صاحب القرار في موضوع الانتخابات وظروفها ونظامها وآلياتها.



وفي السياق، نوه الاسطل إلى أنه سيكون هناك اجتماع خلال الأسبوع الجاري، للأمانة العامة الخاصة بالنقابة، وستحدد من خلاله الموقف النهائي لعقد المؤتمر.



وأكد نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إلى أن المؤتمر العام سيكون مشتركاً بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيكون جامعاً وشاملاً لكل الصحفيين في كافة المحافظات، معتبراً أن ذلك استحقاق فلسطيني، خاصة في المرحلة الحالية الصعبة.