طالع الأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأحد.وقالت الوزارة في بيان لها: إن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الأولى، بالإضافة إلى الحافلات، الثانية والثالثة، والرابعة حتى الرقم (85)، من كشف (10/24).وأشارت إلى أهمية التواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً بالتوقيت الجديد في الصالة الخارجية للمعبر، مطالبة ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.ودعت لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.