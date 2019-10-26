شاهد: "دنيا الوطن" ترصد استعدادات بلدية غزة والدفاع المدني للمنخفض الجوي





وأكد مسؤول لجنة الطوارئ في بلدية غزة، م. عبد الرحيم أبو القمبز، أن البلدية أنهت كافة الاستعدادات للمنخفض الجوي، فيما شدّد مدير العمليات في الدفاع المدني، المقدم رائد الدهشان، على أهمية أن يلتزم المواطنون بالتعليمات والنصائح، وقت المنخفض الجوي.





يشار إلى أن ليث العلامي، الراصد الجوي الفلسطيني، أكد أنه وفق آخر صور الأقمار الصناعية، فإن المنخفض الجوي المداري، يتمركز حالياً شمال شرق سيناء، متوقعاً أن يتحرك باتجاه قطاع غزة مع ساعات بعد الظهر والعصر، لتنشط سرعة الرياح تدريجياً، وتصبح قوية على فترات.



وأشار العلامي في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن احتمالية هطول الأمطار الغزيرة، ستزداد خلال ساعات بعد الظهر والمساء، وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، خاصة في جنوب فلسطين.







خاص دنيا الوطنرصدت "دنيا الوطن" اليوم السبت، استعدادات بلدية غزة والدفاع المدينة، للمنخفض الجوي المتوقع وصوله إلى القطاع خلال ساعات.