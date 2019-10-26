الشؤون المدنية: لم تُستبدل التصاريح الممغنطة بالإلكترونية وتوجه إسرائيلي لتنفيذ ذلك

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خاص دنيا الوطن

أكد وليد وهدان، مدير دائرة الإعلام في الهيئة العامة للشؤون المدنية، أنه حتى هذه اللحظة، لم يتم استبدال تصاريح التنقل لكافة الفلسطينيين، من التصريح الورقية والممغنطة، إلى الإلكترونية.



وقال وهدان لـ"دنيا الوطن": "المواطن الفلسطيني، يستطيع التنقل عبر الحواجز في كافة محافظات الوطن، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، عبر التصاريح الممغنطة أو الورقية".



وفي السياق، أكد مدير دائرة الإعلام في هيئة الشؤون المدنية، أن هناك توجهاً لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتحول التصاريح من الورقية والممغنطة إلى الإلكترونية، بحيث لا يحتاج المواطن لأن يحمل معه التصريح، وإنما يكون اسمه مسجلاً إلكترونياً.