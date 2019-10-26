دولي

(أزرق أبيض) والليكود يجتمعون الأحد لبحث تشكيل الحكومة الإسرائيلية

(أزرق أبيض) والليكود يجتمعون الأحد لبحث تشكيل الحكومة الإسرائيلية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: إن طواقم المفاوضات في حزبي "أزرق أبيض" والليكود سيجتمعان غداً الأحد؛ لبحث تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وأوضحت الصحيفة، أن الفريقين التقيا بالفعل في الجولة السابقة، حين كان نتنياهو مفوضاً بتشكيل الحكومة، لكنه سادت القطيعة بينهما فيما بعد، حيث سيكون اللقاء الثاني مع فريق التفاوض في حزب (إسرائيل بيتنا)، وفي يوم الثلاثاء، من المقرر أن يجتمع فريق (أزرق- أبيض) مع ممثلي (حزب العمل) و(المعسكر الديمقراطي).

وتشير التقديرات في النظام السياسي، إلى أن الاجتماعات لن تحقق اختراقًا، وأنه لا يمكن إحراز تقدم كبير إلا في اجتماع ثنائي، ويفضل سرًا، بين غانتس ونتنياهو، ويجري الطرفان محادثات لتنسيق مثل هذا الاجتماع، في هذه الأثناء، يزعم (أزرق- أبيض) أن نتنياهو لا يظهر أي علامات على استعداده للتحرك نحو الوحدة بين الحزبين الرئيسيين.

ويعمل كبار أعضاء الحزب وفقًا للافتراض التالي: سيتعين على نتنياهو تقديم تنازلات والتخلي عن الكتلة اليمينية أو عن مطلب شغل الفترة الأولى من رئاسة الوزراء في إطار التناوب.

ومن ناحية أخرى، سيتعين على غانتس أن يتخلى عن مطلبه بأن يكون الأول بالتناوب إذا لم يحضر نتنياهو مع الكتلة، أو بالعكس: سوف يبدأ غانتس التناوب أولاً، ولكن سيؤسس حكومة وحدة تضم جميع الأحزاب اليمينية والحريدية. 

ويفضل معسكر غانتس الخيار الثاني، مما يعني أنه سيخدم أولاً كرئيس للوزراء، وحذر أحد كبار المسؤولين في (أزرق- أبيض) رئيس الحزب غانتس من أن الحل الوسط الوحيد الذي لا ينبغي أن يقبله هو حل وسط بشأن التناوب لأنه "يحظر تصديق بيبي".

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