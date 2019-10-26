اللبنانيون يواصلون احتجاجاتهم وقطع الطرقات بمختلف المناطق

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت غرفة ​التحكم المروري التابعة للأمن الداخلي اللبناني، السبت، أن معظم الطرقات الرئيسية في البلاد مقطوعة، بسبب استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط الحكومة في لبنان.



وأوضحت غرفة ​التحكم المروري، أن من ضمن الطرق المقطوعة، طرقات المتن الشمالي وصولاً إلى العاصمة بيروت، وفق وكالة (سبوتنك)، بالإضافة إلى إقفال طرقات العاصمة بيروت من كل الجهات، وصولاً إلى الخط البحري، الذي يوصل العاصمة بالبلدات الجنوبية، مروراً بصيدا وصور، وصولاً إلى مدينة النبطية وكفرمان.



كما أقدم المحتجون على إغلاق طرق المؤدية إلى الجبل من خلال عوائق حديدية مختلفة، حيث يشهد لبنان حركات احتجاج وتجمع مئات اللبنانيين في وسط مدينة بيروت ومناطق أخرى من العاصمة، احتجاجاً على قرار الحكومة اللبنانية، فرض ضرائب جديدة، بالإضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية.