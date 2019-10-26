شؤون فلسطينية

رئيس بلدية رفح والمجلس البلدي يقدمون استقالاتهم ويكشفون السبب

رئيس بلدية رفح والمجلس البلدي يقدمون استقالاتهم ويكشفون السبب
صبحي أبو رضوان رئيس بلدية رفح المستقيل
خاص دنيا الوطن
أعلن صبحي أبو رضوان، رئيس بلدية رفح، أنه وكافة أعضاء البلدية قدموا اليوم السبت، استقالاتهم إلى وزارة الحكم المحلي في قطاع غزة.

وعزا أبو رضوان في تصريح لـ"دنيا الوطن"، سبب الاستقالة، إلى المدة الطويلة التي قضوها في هذا المنصب، مؤكداً أنه سيترك المجال، وسيتيح الفرصة أمام جيل الشباب، لتولي هذا المنصب.

وأشار إلى أنه بعد المداولات، تم اختيار الدكتور أنور حمدان الشاعر، ليتولى منصب رئاسة البلدية، لافتاً إلى أنه يُنتظر تنصيبه بشكل رسمي من قبل وزارة الحكم المحلي بقطاع غزة.

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