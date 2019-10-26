المالكي: نُرحب بقرار ماليزيا فتح سفارة لها بفلسطين ووقوفها الدائم بجانب شعبنا

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رام الله - دنيا الوطن

رحب وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، بقرار ماليزيا الصديقة فتح سفارة لها في فلسطين، معتبراً ذلك "مبادرة مباركة تصدر عن قيادة ماليزية شجاعة ذات رؤية ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية، والشرعية الدولية وقراراتها، لا ترهبها التهديدات والضغوط التي تتعرض لها من بعض القوى العالمية".



وأشار المالكي في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، اليوم السبت، إلى أنه التقى برئيس وزراء ماليزيا على هامش قمة دول عدم الانحياز في العاصمة الأذرية "باكو"، وشكره باسم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والشعب الفلسطيني على هذه الخطوة الشجاعة، وعلى الدعم الماليزي لفلسطين، وقضيتها العادلة، والمواقف والتصريحات التي يدلي بها شخصياً لصالح دعم القضية الفلسطينية، هذا بالإضافة إلى الانتقادات التي يوجهها إلى دولة الاحتلال، وانتهاكاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.



وأكد، أن رئيس وزراء ماليزيا، أكد التزامه شخصياً وبلاده على استمرار الدعم لفلسطين، والوقوف مع الحقوق الفلسطينية، حتى نيل الحرية والاستقلال.