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شاهد: قيس سعيد يثير جدلاً بتونس بسبب صلاة الجمعة

شاهد: قيس سعيد يثير جدلاً بتونس بسبب صلاة الجمعة
قيس سعيد
رام الله - دنيا الوطن
انتقد العديد من السياسيين لأداء الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد أول صلاة جمعة في ظل تغطية إعلامية كبيرة للحدث ما جعل الأمر يبدو وكأنه تسويقاً لصورة الرئيس بينما أعجب آخرون بصلاته مع الشعب التونسي مباشرة ودون تكلف وقيود رسمية.

وتناقلت صفحات اجتماعية عدة فيديو قصير يسلط الضوء على أداء الرئيس قيس سعيد لصلاة الجمعة في جامع مالك بن أنس في منطقة قرطاج، بمشاركة عدد كبير من التونسيين.

وأشاد عدد كبير من السياسيين والنشطاء بهذه الخطوة، مشيرين إلى أن سعيد دأب خلال السنوات الأخيرة على أداء صلاة الجمعة في الجامع القريب من منزله في أحد الأحياء الشعبية في مدينة "المنيهلة" التابعة لولاية أريانا المتاخمة للعاصمة.

 



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