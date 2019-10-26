وزير الداخلية الأردني: يسقط كل من يُطالب بإسقاط النظام





رام الله - دنيا الوطنندد وزير الداخلية الأردني، حسين هزاع المجالي، بالمطالبات التي تنادي بإسقاط النظام، مؤكداً الدفاع عن "تراب الوطن وعن قيادته الهاشمية".وقال المجالي، في تغريدة على صفحته الرسمية في (تويتر): "يسقط كل من ينادي بإسقاط النظام، التقليد الأعمى لا يفيد، نحن من تراب هذا الوطن نحافظ عليه بالدفاع عن ترابه وعن قيادته الهاشمية، هذه القلة لا تعي ما تطالب به".