كييف وتل أبيب تتفقان على افتتاح مكتب دبلوماسي أوكراني في القدس





وبموجب اتفاق بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نخطط لافتتاح مكتب للابتكار في القدس، ليساعد مع السفارة الأوكرانية في تل أبيب القطاعات الصناعية الجديدة للبلدين في إيجاد شركاء".





رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو عن الاتفاق مع إسرائيل على افتتاح مكتب أوكراني للابتكار في القدس.وكتب بريستايكو في تغريدة على موقع (تويتر)، مساء أمس الجمعة: "إن أوكرانيا وإسرائيل تقتربان أكثر من بعضهما البعض، وهذا حدث مهم"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).