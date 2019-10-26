مصرع 10 أشخاص جراء الأمطار الموسمية في اليابان

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رام الله - دنيا الوطن

لقي 10 أشخاص مصرعهم، فيما اعتبر ثلاثة آخرون على الأقل في عداد المفقودين، جراء الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار الموسمية على المناطق الواقعة شرقي وشمال شرقي اليابان.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم السبت، أن الانهيارات الأرضية، تسببت في تدمير بعض المنازل في مقاطعة "تشيبا" الواقعة شرقي العاصمة "طوكيو"، مشيرة إلى أن مياه العديد من الأنهار في المحافظة غمرت الشوارع والمناطق السكنية.