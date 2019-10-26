قاضية أمريكية تُقر صحة تحقيق مساءلة ترامب وتأمر بتسليم تقرير مولر الكامل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أقرت قاضية أمريكية قانونية، صحة تحقيق المساءلة بغرض العزل الذي يقوده الديمقراطيون، ضد الرئيس دونالد ترامب، وأمرت إدارته بتسليم نسخة غير محررة من تقرير المحقق الخاص السابق، روبرت مولر.



ورفضت القاضية بيرل هويل، دفاع الجمهوريين، الذين انتقدوا تحقيق مساءلة ترامب، وقالت: "إن المجلس ليس بحاجة إلى الموافقة على قرار لبدء التحقيق"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ومنحت القاضية وزارة العدل الأمريكية مهلة حتى 30 تشرين الأول/ أكتوبر لتسليم اللجنة القضائية بمجلس النواب أجزاء حُجبت من تقرير مولر.



وكانت وزارة العدل، قد احتجت بأن المعلومات المحجوبة لا يمكن الكشف عنها لأنها تضم معلومات من إجراءات هيئة محلفين، يتطلب الأمر أن تظل سرية، لكن القاضية رفضت ذلك بشدة.



وصرحت هويل، بأن وزارة العدل على خطأ، وقالت: "إن حاجة اللجنة للكشف عن تلك المواد تفوق الحاجة لاستمرار الحفاظ عليها سرية".



وذكرت القاضية، أن حجب أدلة جمعتها هيئة محلفين بشأن تحقيق المساءلة، كما تقول وزارة العدل، يقوض قدرة مجلس النواب على الاضطلاع بمسؤوليته الدستورية بشكل واف.



وطلب الديمقراطيون الاطلاع على المعلومات المحجوبة في إطار مساعيهم لإعداد قضية لعزل ترامب.



من جهتها، أفادت، كيري كوبيك، المتحدثة باسم وزارة العدل، بأن الوزارة تراجع القرار.