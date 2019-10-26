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مقتل 12 متظاهراً حرقاً أثناء دخولهم لمقر حزبي في العراق

مقتل 12 متظاهراً حرقاً أثناء دخولهم لمقر حزبي في العراق
رام الله - دنيا الوطن
نقل موقع (روسيا اليوم)، عن مصادر محلية في محافظة الديوانية، جنوبي العراق، أمس الجمعة، أن 12 متظاهرا قتلوا حرقاً، داخل مقر أحد الأحزاب السياسية في المحافظة.

وذكرت المصادر، أن المتظاهرين دخلوا مقر منظمة بدر بعد حرقه، لكن النيران حاصرتهم وقتل 12 منهم"، مبينة أن جثث المتظاهرين تفحمت.

وقالت: "إن الجثث نقلت إلى دائرة الطب العدلي في المحافظة للتعرف على أصحابها".

وأشارت مصادر أمنية، إلى أن عدد ضحايا التظاهرات الاحتجاجية ليوم الجمعة، سجل ارتفاعا ليصل إلى 30 قتيلاً، ومئات المصابين بالجروح وبحالات الاختناق.

وأشارت المصادر إلى أن، المحتجين أحرقوا 50 مبنى حكوميا ومقرات حزبية في محافظات وسط وجنوب العراق، إثر محاولات قوات الأمن تفريق المتظاهرين.

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق استئناف الاحتجاجات المطالبة بمحاربة الفساد وتوفير فرص عمل، فيما تقوم القوات الأمنية بمحاولة تفريقهم، الأمر الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

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