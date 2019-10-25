اشتية: القانون فوق الجميع وأرواح الناس ليست رخيصة



وقال اشتية: "من غير المقبول أن يكون إنسان ضحية لطلقة طائشة، ولا يُسمح لأحد أن يستهين بأرواح الناس بهذه الطريقة، أرواح أبنائنا ليست رخيصة وليست للعبث، وهي عزيزة علينا جميعا، العزاء مشترك، يجمعنا الألم وتوحدنا المعاناة".



وأضاف رئيس الوزراء: "هذه البلد لعبت دورا وطنيا هاما في كل المراحل التاريخية وحافظت على طهارة كل ما فيها، ونريد الحفاظ على كامل مركبات محافظة نابلس ومدينتها".



وتابع اشتية: "القانون فوقنا جميعا ولا يسمح بأي شكل من الأشكال لأحد أن يتجاوز القانون".



واستدرك اشتية: "لروح المرحوم، نطلق مبادرة من نابلس، بأن يبادر كل معتدي على المال العام من ذاته بإنهاء هذا الاعتداء، بدون الحاجة لأن تقول له البلدية ماذا يفعل، وبدون تدخل رجل الأمن، لنحتكم لضميرنا من منطلق حرصنا على هذه البلد".



















رام الله - دنيا الوطنأدى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الجمعة، في مدينة نابلس، واجب العزاء لذوي الفقيد فراس الشايب، الذي لقي مصرع صباح اليوم، برصاصة طائشة أثناء حملة ازالة التعديات.