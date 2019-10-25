صرف منحة الـ100 دولار الأحد المقبل لـ 75 ألف أسرة بغزة
رام الله - دنيا الوطن
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية، قد أعلنت، مساء اليوم الجمعة، أن يوم الاحد المقبل، ستبدأ عملية صرف المنحة الاميرية القطرية لـ 75 الف اسرة متعففة، بواقع 100 دولار لكل اسرة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).
واشارت الوزارة في تصريح لها، أن عملية الصرف ستكون عبر مكاتب البريد المنتشرة في قطاع غزة، بدءا من يوم الاحد 27/10 وحتى يوم الخميس، ويمكن الاستعلام عن الاسماء المستفيدة من هذه المنحة من خلال رابط وزارة التنمية الاجتماعية، والذي سينشر غدا السبت.
يذكر أن السفير القطري محمد العمادي، ونائبه خالد الحردان، قد وصلا فجر اليوم الجمعة، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ايرز شمالي قطاع غزة.
أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة ستبدأ صرف مساعدات نقدية لـ 75 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة، يوم الأحد الموافق 27/10/2019 م.
وأوضح السفير العمادي أن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 75 ألف أسرة، بواقع 100 دولار لكل أسرة، بحسب ما جاء على موقع اللجنة القطرية الالكتروني.
وبيّن العمادي، أن الصرف سيكون وفق الآلية المعمول بها خلال المرات السابقة، للأسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.
ومن المقرر أن تستمر عملية التوزيع لعدة أيام وفقا لآلية الترتيب الأبجدي للمستفيدين، تفاديا لحدوث تكدسات للمواطنين على مكاتب البريد.
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية، قد أعلنت، مساء اليوم الجمعة، أن يوم الاحد المقبل، ستبدأ عملية صرف المنحة الاميرية القطرية لـ 75 الف اسرة متعففة، بواقع 100 دولار لكل اسرة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).
واشارت الوزارة في تصريح لها، أن عملية الصرف ستكون عبر مكاتب البريد المنتشرة في قطاع غزة، بدءا من يوم الاحد 27/10 وحتى يوم الخميس، ويمكن الاستعلام عن الاسماء المستفيدة من هذه المنحة من خلال رابط وزارة التنمية الاجتماعية، والذي سينشر غدا السبت.
يذكر أن السفير القطري محمد العمادي، ونائبه خالد الحردان، قد وصلا فجر اليوم الجمعة، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ايرز شمالي قطاع غزة.
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