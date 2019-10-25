صرف منحة الـ100 دولار الأحد المقبل لـ 75 ألف أسرة بغزة

أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة ستبدأ صرف مساعدات نقدية لـ 75 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة، يوم الأحد الموافق 27/10/2019 م.





وأوضح السفير العمادي أن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 75 ألف أسرة، بواقع 100 دولار لكل أسرة، بحسب ما جاء على موقع اللجنة القطرية الالكتروني.





وبيّن العمادي، أن الصرف سيكون وفق الآلية المعمول بها خلال المرات السابقة، للأسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.



