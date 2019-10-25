شؤون فلسطينية

بحر يدعو الغرفة المشتركة للمقاومة الانتصار للأقصى والأسرى

بحر يدعو الغرفة المشتركة للمقاومة الانتصار للأقصى والأسرى
رام الله - دنيا الوطن
دعا الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الغرفة المشتركة للمقاومة بالانتصار للأقصى والأسرى.

وشدد بحر خلال مشاركته في مسيرات العودة شرق خان يونس، على ضرورة أن تكون قضية الأسرى على سلم أولويات جميع فئات شعبنا الفلسطيني وفصائل المقاومة حتى تحريرهم بصفقة مشرفة من سجون الاحتلال.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود للتضامن مع الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، منوهاً إلى أن تحريرهم بات ضرورة وطنية علاوة على كونه فريضة شرعية.

وأشار إلى أن الأسرى ما زالوا ويحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية والمعيشية، واصفاً ذلك بالانتهاك الصارخ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الخاصة بالأسرى.

وأكد على أن تحرير أسرانا من سجون الاحتلال واجب شرعي ووطني وسياسي وإنساني، داعياً المقاومة الفلسطينية إلى بذل قصارى جهودها وعمل كل ما يلزم من أجل الدفاع عن أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال.

ودعا للعمل بكل قوة باتجاه انجاز صفقة تبادل مشرفة، مطالباً شعبنا وفصائله الوطنية وشرائحه الشعبية ومؤسساته ومنظماته المجتمعية للخروج في مسيرات تضامنية مع أسرانا الابطال.

كما ناشد بحر قادة الأمتين العربية والإسلامية الى تحمل مسؤولياتهم تجاه ما يتعرض له المسجد الأقصى من تهويد وتدنيس.

ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكل المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية للتدخل العاجل من أجل وقف جرائم الاحتلال الصهيوني بحق أهالي القدس الصامدين والتصدي للمخطط الاسرائيلي العنصري الذي يستهدف طرد وترحيل المقدسيين وتفريغ القدس من أهلها وطمس طابعها وهويتها العربية والاسلامية الخالصة.

ودعا د. بحر أهلنا الصامدين في القدس إلى مزيد من المقاومة والتصدي لعدوان الاحتلال والتجذّر في أرض الآباء والأجداد وحرق الأرض تحت أقدام الاسرائيليين المحتلين، كما دعا أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان إلى الانتفاض وتفجير كل أشكال المقاومة والغضب الشعبي في وجه الاحتلال.

كما أكد د. بحر أن فصائل المقاومة لن تساوم الاحتلال على كسر الحصار عن شعبنا في قطاع غزة، ملفتا إلى أن جميع الفصائل اتخذت قرارا بالإجماع لإنهاء الحصار بكافة الوسائل المتاحة لشعبنا، ولا تراجع عنه أو مساومة عليه.

وأشار إلى أن مسيرات العودة مستمرة ولن تتوقف بدون تحقيق أهدافها كاملة بفك الحصار بشكل نهائي وتام.

أخبار ذات صلة

لـ75 الف أسرة.. التنمية الاجتماعية: عملية صرف منحة الـ100 دولار يوم الاحد

لـ75 الف أسرة.. التنمية الاجتماعية: عملية صرف منحة الـ100 دولار يوم الاحد

رئيس الوزراء الماليزي: ماليزيا ستفتح سفارة لها في فلسطين

رئيس الوزراء الماليزي: ماليزيا ستفتح سفارة لها في فلسطين

مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في أم صفا برام الله

مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في أم صفا برام الله

شاهد: تدريبات أول فريق كروي لمبتوري الأطراف من الأطفال بغزة

شاهد: تدريبات أول فريق كروي لمبتوري الأطراف من الأطفال بغزة

اشتية: نعمل بكل جدية لإجراء الانتخابات في القريب العاجل

اشتية: نعمل بكل جدية لإجراء الانتخابات في القريب العاجل

هل انحرفت عاصفة (الوحش المداري) عن مسارها؟

هل انحرفت عاصفة (الوحش المداري) عن مسارها؟

وزارة الصحة الفلسطينية تصدر توضحياً بشأن المرضى بالمستشفيات

وزارة الصحة الفلسطينية تصدر توضحياً بشأن المرضى بالمستشفيات

شاهد: قيادي بحماس ينتقد استخدام الأنظمة السياسية القوة والعنف

شاهد: قيادي بحماس ينتقد استخدام الأنظمة السياسية القوة والعنف

التعليقات

الدنيا حكايات

مصر في خطر

مصر في خطر

شؤون فلسطينية

بحر يدعو الغرفة المشتركة للمقاومة الانتصار للأقصى والأسرى

بحر يدعو الغرفة المشتركة للمقاومة الانتصار للأقصى والأسرى

مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في أم صفا برام الله

مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في أم صفا برام الله

نقابة الصحفيين تستنكر استمرار اعتقال الصحفيين في غزة والضفة

نقابة الصحفيين تستنكر استمرار اعتقال الصحفيين في غزة والضفة

الاحتلال يحتجز مزارعين في قريوت جنوب نابلس

الاحتلال يحتجز مزارعين في قريوت جنوب نابلس

وفاة طفل جراء سقوطه من علو بمدينة قلقيلية

وفاة طفل جراء سقوطه من علو بمدينة قلقيلية

إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية

إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية

عاصفة (الوحش المداري) تصل فلسطين السبت وفيضانات عارمة وصواعق بغزة

عاصفة (الوحش المداري) تصل فلسطين السبت وفيضانات عارمة وصواعق بغزة

شاهد: اشتية يوجه رسالة للمرأة الفلسطينية بمناسبة يومها الوطني

شاهد: اشتية يوجه رسالة للمرأة الفلسطينية بمناسبة يومها الوطني

منوعات

طليق &#34;بوسي&#34; يكشف سبب محاولتها التخلص منه ملمحًا إلى خيانتها له مع فنان

طليق "بوسي" يكشف سبب محاولتها التخلص منه ملمحًا إلى خيانتها له مع فنان

آديل تفقد وزنًا هائلًا.. شاهد كيف أصبحت

آديل تفقد وزنًا هائلًا.. شاهد كيف أصبحت

هايلي بالدوين تهدد سيلينا جوميز بالقتل بسبب جاستن بيبر

هايلي بالدوين تهدد سيلينا جوميز بالقتل بسبب جاستن بيبر

أحمد حلمي يدعم ابنته الكبرى في مشروعها الجديد

أحمد حلمي يدعم ابنته الكبرى في مشروعها الجديد

ابنة أحمد راتب تكشف آخر ما قام به قبل وفاته

ابنة أحمد راتب تكشف آخر ما قام به قبل وفاته

رانيا يوسف: أكره الحديث عن أزواجي السابقين وهذا عمري الحقيقي

رانيا يوسف: أكره الحديث عن أزواجي السابقين وهذا عمري الحقيقي

هل تعيش ريم البارودي قصة حب جديدة مع هذا الشخص؟

هل تعيش ريم البارودي قصة حب جديدة مع هذا الشخص؟

مشاهير قتلوا على أيدي معجبيهم

مشاهير قتلوا على أيدي معجبيهم

نسرين طافش فى جلسة تصوير مرعبة احتفالا بالهالوين

نسرين طافش فى جلسة تصوير مرعبة احتفالا بالهالوين

سمير صفير يُهاجم مراسلة MTV جويس عقيقي على الهواء بألفاظ نابية

سمير صفير يُهاجم مراسلة MTV جويس عقيقي على الهواء بألفاظ نابية

عربي

متظاهرون يقتحمون ويحرقون مقر الحكومة المحلية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق

متظاهرون يقتحمون ويحرقون مقر الحكومة المحلية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق

اكتشاف نفطي جديد في مصر والإنتاج خلال أيام

اكتشاف نفطي جديد في مصر والإنتاج خلال أيام

شاهد: (ناسا) تنشر صورة عاصفة مدارية نادرة بطريقها لمصر وفلسطين

شاهد: (ناسا) تنشر صورة عاصفة مدارية نادرة بطريقها لمصر وفلسطين

شاهد: ما الذي حدث بمطار بيروت الدولي الليلة الماضية؟

شاهد: ما الذي حدث بمطار بيروت الدولي الليلة الماضية؟